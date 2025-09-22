Una conductora, detinguda per envestir una patrulla del Mossos a Riudarenes

Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora de 26 anys per, presumptament, envestir una patrulla després d’una persecució per la C-65. Els fets, que van succeir la matinada de diumenge, s’han desencadenat després que els policies li ordenessin que s’aturés a l’altura d’Anglès, a La Selva.
La patrulla dels Mossos ha detectat que el vehicle circulava de manera erràtica, amb cops de volant bruscos i ha envaït el sentit contrari, però en ordenar-li que s’aturés, ha fugit a gran velocitat. Durant els gairebé 18 quilòmetres de persecució, la dona ha intentat envestir el cotxe policial, sense èxit, en diverses ocasions.
La conductora tenia antecedents
La persecució s’ha allargat fins a Riudarenes, on la conductora a la fuga ha acabat xocant contra un vehicle policial que havia acudit per ajudar en la seva detenció. Els agents, però, que havien previst la seva maniobra, ja no eren dins del cotxe en el moment de l’impacte. En intentar detenir-la, la dona de 26 anys i amb antecedents policials, ha reaccionat violentament intentant agredir als agents.
Dins del vehicle accidentat, la policia ha trobat objectes relacionats amb el consum de drogues. La conductora ha estat traslladada a l’hospital amb lesions lleus, acusada de conducció temerària, resistència, desobediència, atemptat contra l’autoritat i danys.