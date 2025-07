Una discussió entre dos menors per jugar a futbol a Lloret de Mar acaba amb un d'ells ingressat

Una discussió entre dos menors d'edat en un camp de futbol de Lloret de Mar va acabar amb un d'ells ingressat a l'hospital de Blanes. La baralla va tenir lloc el diumenge 29 de juny, quan el nen hospitalitzat i un altre menor d'uns 13 anys es van enfrontar a l'espai esportiu Johan Cruyff.

Segons han explicat fonts municipals a l'ACN, la disputa va anar pujant de to fins que un dels dos va avisar un familiar seu davant de la situació. Finalment, un dels joves va donar un cop de puny a la víctima que va caure semiinconscient a terra. Ràpidament, es va avisar els equips d'emergència que van assistir el jove i el van portar a l'hospital de Blanes, on va quedar ingressat, segons Lloret Gaceta.

Els Mossos i la Policia Local van acudir al lloc dels fets per identificar els responsables, però la família no va presentar cap denúncia i no s'ha detingut a ningú. Tot i això, els Mossos fan seguiment del cas.