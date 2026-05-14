Vuit carreteres afectades pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Aquest divendres 15 de maig se celebra a Montmeló el Gran Premi Monster Energy de Catalunya MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta edició, que tindrà lloc entre els dies 15 i 17 de maig, compta amb motiu d’aquest esdeveniment esportiu, el Departament d’Interior desplegarà un dispositiu especial de trànsit i seguretat al llarg del cap de setmana que es gestionarà des del Centre de Coordinació (CECOR) situat al Circuit per millorar la fluïdesa del trànsit aquests dies.
La celebració del Gran Premi de MotoGP coincidirà, en part, amb la mobilitat habitual de cap de setmana, en què es preveu que 580.000 vehicles surtin de l’àrea d’influència de Barcelona, entre el migdia de divendres i el migdia de dissabte. D’altra banda, la previsió de retorn cap a Barcelona per a diumenge se situa en 270.000 vehicles.
Carreteres afectades i vies alternatives
Aquesta mobilitat pot complicar la circulació a les vies que envolten el Circuit, especialment a l’AP-7, C-33 i C-17, especialment el matí de dissabte i la tarda de diumenge. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit recomana l’autopista C-32 nord com a alternativa als possibles embussos que pugui patir l’autopista AP-7.
Les vies afectades per les mesures seran:
- AP-7: sortides 133, 136 i 138.
- C-33: sortida 90.
- C-35: restricció i desviament de vehicles pesants en la rotonda del Polígon Can Volard i al Nus del Congost (enllaç amb la BV-5003).
- C-17
- BP-5002
- BV-5003: zona Montmeló.
- C-1415c
- C-352: Ronda sud de Granollers.
A més de les mesures especials, des del dijous 14 de maig fins al diumenge 17 de maig, s’abalisarà amb cons els vorals de la via interpolar C-35 des de l’accés sud (rotonda Can Volard) fins a l’accés oest (paddock), per impedir l’aparcament indiscriminat de vehicles. D’altra banda, en l’operació retorn de diumenge, l’SCT instal·larà carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual:
- AP-7/B-23 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei.
- AP-7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès.
- C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat/B-20.