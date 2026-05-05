El Circuit de Barcelona-Catalunya escalfa motors per a la 35a edició del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

El conseller d’Empresa i Treball i president de Circuits de Catalunya, Miquel Sàmper, ha presidit, aquest dimarts al Recinte Modernista de Sant Pau, la presentació de la 35a edició del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que tornarà al recinte de Montmeló entre els dies 15 i 17 de maig, amb novetats pensades per apropar la ciutadania a la competició i reforçar el seu caràcter popular.
El conseller ha destacat que l’edició 2026 del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP és una cita imprescindible en el calendari esportiu internacional i “un esdeveniment profundament arrelat al nostre país”. Sàmper també ha posat en valor que el Circuit de Barcelona-Catalunya és avui una referència no només per als aficionats al motor, sinó també per als pilots, equips i professionals de totes les disciplines.
Coincidint amb l’efemèride del 120è aniversari del RACC —soci fundador del Circuit juntament amb la Generalitat i l’Ajuntament de Montmeló— aquest 2026, el conseller ha volgut posar en relleu “el paper fonamental de la institució en un projecte de país”. Així mateix, Sàmper ha assenyalat que parlar de MotoGP a Catalunya és també fer-ho de tradició: “El nostre país ha estat històricament un dels grans hubs mundials del motociclisme, amb una forta base industrial i tecnològica”, ha recordat.
Unint tradició i talent, el conseller s’ha felicitat pel gran nombre de campions catalans en totes les categories del mundial, però també s’ha referit “a la gran base de professionals tècnics com enginyers, mecànics o preparadors formats en centres d’excel·lència a Catalunya”.
Presentació al Recinte Modernista de Sant Pau
La presentació del Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2026 ha tingut lloc al Recinte Modernista de Sant Pau, que aquest any celebra 625 anys de la fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Hi ha participat, també, el secretari general del departament d’Empresa i Treball i conseller delegat de Circuits de Catalunya, Pol Gibert; l'executiu en cap de MotoGP Sports Entertainment Group, Carmelo Ezpeleta; el president del consell d'administració de Fira de Barcelona i de Fira Circuit, Pau Relat; el president del RACC, Josep Mateu; l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez; la diputada delegada de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, Anna Maria Martínez, i la comissionada de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Nàdia Quevedo. Durant la sessió, també hi ha hagut una conversa sobre la nova era de MotoGP que ha comptat amb la participació del pilot provador de KTM, Pol Espargaró.
MotoGP s’apropa a Barcelona
Aquest any, i per primer cop a la història de MotoGP, la competició desembarca al centre de Barcelona amb el primer "MotoGP Fan Fest", un esdeveniment que se celebrarà el dimecres i el dijous de la setmana del Gran Premi a la plaça Catalunya. Es tracta d’una oportunitat única per conèixer l’ecosistema de MotoGP i la seva aposta per la tecnologia i la innovació. Dos dies plens d’activitats gratuïtes i pensades per a tots els públics amb entrevistes, activacions, actuacions en directe i les visites d’un gran nombre de pilots de MotoGP, com els vigents campió i subcampió de la categoria reina, els germans Marc i Àlex Márquez.
El Circuit renova el seu centre mèdic
En aquesta edició del Gran Premi de MotoGP, el Circuit posa al servei de la competició un centre mèdic totalment renovat i que també ha ampliat la seva superfície. Es compleix així amb els estàndards de qualitat més elevats en aquest tipus d’instal·lacions i es prestigien els espais de treball i descans dels professionals mèdics que hi treballen. El projecte ha comportat una inversió propera als 900.000 euros. Les millores també són visibles a diferents punts del traçat, com a l’escapatòria situada entre els revolts 6 i 7, que s’ha ampliat, o la recta principal, on s’ha substituït la barrera de doble ona per un mur de formigó amb tanques de seguretat. Aquestes actuacions milloren la seguretat dels pilots, assistents i treballadors del Circuit.
Compromís amb la sostenibilitat
El Circuit de Barcelona-Catalunya, reconegut com el més sostenible l’any 2025 pel Sustainability Circuit Index, aprofita la celebració del Gran Premi de MotoGP per posar en valor el seu posicionament 3C: “Consciència, Compromís i Coherència”. L’esdeveniment acollirà la 13a edició del programa KISS Barcelona (Keep It Shiny and Sustainable), organitzant una sèrie d’activitats amb la col·laboració de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), MotoGP Sports Entertainment Group i IRTA per conscienciar i sensibilitzar el públic assistent sobre la cura i el respecte de l’entorn, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 de les Nacions Unides.
El recinte impulsarà un programa de sostenibilitat basat en l’ús d’energia 100% renovable i una elevada autosuficiència gràcies a les seves plaques solars, l’ús de generadors de baixes emissions i la promoció de la mobilitat sostenible amb transport públic i vehicles elèctrics. L’esdeveniment també fomentarà el consum de productes de proximitat, garantirà el benestar del públic amb fonts d’aigua i zones d’ombra i reforçarà el compromís amb el residu zero mitjançant reutilització, reciclatge i reducció de plàstics.