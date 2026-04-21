Barcelona comença a multar les motos mal aparcades a diversos barris

La Guàrdia Urbana de Barcelona multa des d'aquest dilluns les motos mal aparcades a les voreres del districte de Sants-Montjuïc. En el marc de la campanya contra les motocicletes que dificulten el pas dels vianants, la policia barcelonina imposarà sancions de fins a 100 euros als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que acumulen múltiples queixes.
La fase sancionadora durarà una setmana, fins al diumenge 26 d'abril, i és l'evolució d'una primera fase informativa en què l'Ajuntament va desplegar informadors als carrers per avisar els conductors, tal com informa El Periódico. Serveix per introduir la nova ordenança de circulació de Barcelona que, des del febrer, prohibeix aparcar motos a les voreres de les escoles i centres sanitaris.
Concretament, les sancions poden ser de 50 i 100 euros. Les de 50 euros afecten les motos aparcades en voreres de menys de 3 metres d'amplada, les que no estiguin en paral·lel a la calçada en voreres de 6 metres i les que obstaculitzin l'accés a contenidors d'escombraries. I, les de 100, a les aparcades a les voreres de les escoles i hospitals, en passos de vianants i en carrils bici.
Les claus de Barcelona per desterrar motos de les voreres
La desaparició de les motos aparcades a les voreres de Barcelona no té un calendari, però té un rumb orientatiu. Segons va explicar tot just fa un any la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Laia Bonet, hi ha dues claus que han de permetre alliberar metres quadrats als espais segurs dels vianants: la creació de noves places d'aparcament de motos en calçada i la normalització dels pàrquings soterrats com a opció habitual per deixar la moto.
Especialment el segon punt encara s'ha de concretar, però Bonet va ser clara. "Cal buscar altres solucions d'aparcament que no requereixin superfície, i aquí tenim una gran sort. La ciutat de Barcelona té un gran tresor, que són els pàrquings i que han d'oferir solucions", va projectar.
La figura dels pàrquings de la capital catalana fa temps que sura com un nou espai rellevant en el futur de la mobilitat urbana, tant pel que fa a què hi guanyi pes l'aparcament de motos com pel que fa a l'entrega de mercaderies. Ara bé, com s'ha de desenvolupar i amb quin horitzó temporal es planteja, això no està clar.
De moment, el govern barceloní del PSC es recepta paciència, mentre més d'un centenar d'entitats ja han reclamat en diverses ocasions la fi immediata de la permissivitat pel que fa a l'estacionament a les voreres. Laia Bonet, per contra, remarcava que "un canvi de cultura així" demana pedagogia i temps.