Aquest dimarts, just quan fa un any de la mort del papa Francesc, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, compleix 80 anys. Ja en fa cinc que, seguint el que estableixen les normes canòniques, va posar el seu càrrec en mans del Papa. A un cardenal se li sol donar un temps de cortesia abans d’acceptar-li la dimissió. Un marge que sol ser un termòmetre de l’afinitat que tingui amb Roma o de com valora el Vaticà la seva gestió. Els cinc anys de pròrroga demostren l’ascendència que Omella té al Palau Apostòlic. Persona de la màxima confiança del papa Francesc, l’elecció de Lleó XIV no va canviar la seva posició.
El compte enrere per a la successió ja s’ha iniciat i ningú creu a l’arxidiòcesi que l’actual etapa s’allargui. Omella ho té tot preparat per deixar el Palau Episcopal. Però les principals antenes de l’Església barcelonina coincideixen en assegurar que l’arribada d’un nou arquebisbe encara es farà pregar. Després de la mort de Francesc, el canvi semblava imminent. Després es va donar per fet, tan bon punt el nou nunci pontifici va aterrar a Madrid. Però ja fa mesos que Piero Pioppo va arribar i tot indica que la maquinària resta aturada.
En complir 80 anys, Omella perd la condició de cardenal elector. Si ara mateix es convoqués un conclave per elegir Papa, Catalunya no tindria vot en el selecte club cardenalici. És aquest un escenari molt improbable, donada l’edat de Lleó XIV, que té 70 anys i apareix amb bona salut. Una situació, en tot cas, que es resoldrà a mig termini, quan hi hagi nou arquebisbe a Barcelona, que continua sent considerada seu cardenalícia. És el més probable que el successor d’Omella serà, amb posterioritat, elevat a cardenal.
Barcelona és una gran seu metropolitana i la designació d’arquebisbe és una de les decisions més polítiques -en clau de l’Església- que pot prendre un Papa. En aquesta línia, que s’hagi mantingut Omella a l’arxidiòcesi cinc anys després dels seus 75 anys crida l’atenció si es compara amb un altre cas, el del cardenal Timothy Dolan, arquebisbe emèrit de Nova York. De línia clarament conservadora, però amb prou mà esquerra per no enfrontar-se a Francesc, Dolan va fer els 75 anys el 6 de febrer del 2025. El desembre passat, abans de fer els 76, va ser rellevat per Ronald Hicks, de 59 anys i visió progressista.
La lògica d’una espera
S’havia especulat amb la possible successió d’Omella abans de la visita papal, però a mesura que aquesta s’ha acostat ha quedat clar que serà amb Omella en el càrrec. A més, sent aquesta una decisió del Papa, té lògica que Lleó XIV vulgui conèixer in situ la situació de l’Església a Catalunya, com també a l’estat espanyol. Una mirada que l’ajudarà a elegir quin perfil vol per a Barcelona.
Hi ha expectació per la visita de Lleó XIV a Catalunya, Madrid i les Canàries. Per com s’escenificarà la relació amb Pedro Sánchez. Sobre el pes de la llengua catalana en la seva estada a Barcelona. En aquest sentit, va causar irritació entre els fidels més compromesos amb el país la poca presència del català en l’himne oficial de la visita. El xoc entre Lleó XIV i Donald Trump donaran a la visita un interès afegit, ja que el Papa s’està convertint en un líder global del tot contraposat als exabruptes i l’estil bel·licós i fatxenda de l’actual president dels Estats Units.