Illa reuneix els consellers Ordeig, Parlon i Dalmau per afrontar la pesta porcina africana

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix d'urgència aquest vespre els consellers d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; Interior, Núria Parlon, i Presidència, Albert Dalmau, per fer front a la pesta porcina africana. Illa s'hi connecta telemàticament des de Mèxic, on és de viatge institucional en el marc de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara. Durant un acte públic d'homenatge als exiliats republicans, Illa ha dit que s'estan fent "esforços" per controlar el brot i reitera a la ciutadania el missatge de prevenció per "respectar" les àrees de vigilància a Collserola per evitar l'expansió de la pesta. Illa ha explicat que s'actua amb "responsabilitat" i "solidaritat" vers el sector porcí.\r\n