Ordeig admet «dubtes» sobre l'origen de la pesta porcina i demana prudència

A principis de la setmana vinent està previst rebre un primer informe de l'auditoria impulsada per l'IRTA al CReSA per part de quatre experts externs

Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 21:48
Actualitzat el 13 de desembre de 2025 a les 21:51

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha avançat que hi ha "molts dubtes" sobre l'origen i sobre com es comporta el virus de la pesta porcina, així ho ha explicat aquesta tarda de diumenge en declaracions Borges Blanques, on ha assistit als Premis Nacionals de l'Oli de l'Urgell. El conseller també ha aprofitat per informar que les dades de l'informe d'experts sobre la malaltia es rebran aviat. 

En concret, Ordeig ha explicat que a principis de la setmana vinent està previst rebre un primer informe de l'auditoria impulsada per l'IRTA al CReSA per part de quatre experts externs, amb el suport de dos experts de la institució. En aquest sentit, ha garantit que quan tinguin les primeres informacions es compartiran i que s'explicarà l'origen de brot "sigui quin sigui".

El conseller ha insistit que, de moment, totes les hipòtesis estan obertes i ha reconegut que hi ha "molts dubtes" sobre l'origen i sobre com es comporta el virus, ja que per exemple esperaven una mortalitat superior. Ha tornat a demanar, però que no es treguin conclusions "precipitades" i, sobretot, que no es posi "en crisi" cap institució ni centre, en al·lusió al CReSA.

Ordeig ha dit que la situació continua sent "molt complexa" però que s'està "pel camí que toca". Ara per ara, s'han confirmat 16 positius i la previsió és relaxar les prohibicions d'accés al medi natural a partir de dilluns vinent dins del radi de 20 quilòmetres al voltant de la serra de Collserola. Per això ha demanat "prudència" i "responsabilitat" a la ciutadania perquè no accedeixi als espais naturals. "Ens hi juguem molts diners", ha advertit.

El sector porcí a Catalunya compta 7,9 milions de caps de bestiar, gairebé el doble que fa 30 anys i un 15% més que fa una dècada. El creixement va unit a una reducció del nombre d’explotacions, que, en canvi, ara acullen més animals. Segons l’Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles entre 1993 i 2023 la relació caps de bestiar/explotació es va multiplicar per cinc: de 374 porcs a cada granja, de mitjana, fins a 1.901. Vuit empreses gestionen un 30% de les més de 5.000 explotacions del país. 

