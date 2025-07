Les platges de Barcelona solen tenir un entorn molt massificat, en una combinació de locals que intenten banyar-se a casa seva envoltats de turistes. Però, quan es fa de nit, la cosa canvia. La sorra es troba molt més buida i és el moment per als curiosos, com és el cas d'un bussejador que ha descobert què s'amaga a les aigües de la capital catalana.

El creador de contingut Juan Carlos Garcia (@jc.oceans) ha fet una de les seves pràctiques de busseig nocturn a la costa de Barcelona. "No m'esperava trobar tot això de nit", diu en el vídeo, que s'ha viralitzat ràpidament. El jove diu que ha aconseguit desmuntar el mite que molta gent diu que, a causa de la gran activitat que hi ha a la platja, és molt difícil trobar vida a les aigües de Barcelona.

"Vam decidir anar-hi de nit i la quantitat d'animals que vam trobar no té cap mena de sentit", explica el bussejador. Un cop va trepitjar la sorra més profunda de la costa de la capital catalana, el jove va trobar calamars, pops i fins i tot una gran sèpia, que es van veure atrets per la llum dels submarinistes.

Però, per què és tan fàcil que aquestes espècies s'apropin? Doncs el seu instint els fa pensar que la presència de llum serveix d'atracció per a les preses. Per això, aquests animals també decideixen apropar-se a la llum, malgrat que hi hagi presència humana, amb l'única voluntat d'arreplegar possibles aliments.

Un pop caçador i un animal "sortit de l'abisme"

De fet, el bussejador ha pogut captar una imatge absolutament única. De cop va trobar-se un pop arrossegant-se per la sorra quan fa un moviment brusc, la qual cosa vol dir que estava intentant captar algun organisme per alimentar-se. En la imatge fins i tot s'aprecia com està captant un petit peix llarg que s'introdueix cap al seu cos.

Però un dels moments més especials de la immersió ha estat la troballa d'una Fabiana gegant, una mena de pop. El bussejador explica que "semblava un Kraken sortit de l'abisme" i que ha estat la troballa que més l'ha sorprès. En tot cas, eren animals inofensius que han viscut una nit diferent. Això sí, el més important de tot és mantenir el respecte per tots ells a l'hora de veure'ls de ben a prop.

El mar de Catalunya, un espai contaminat

La contaminació per microplàstics (MP) és molt estesa i afecta el medi ambient. Recentment, un estudi ha comparat la ingesta d'aquests plàstics en quatre tipus diferents de crustacis en dues zones diferents del mar Mediterrani -Catalunya i Sardenya-, i ha conclòs que les espècies catalanes n'acaben menjant més que les que habiten en els voltants de l'illa italiana.

A més, els resultats obtinguts destaquen que l'àrea metropolitana de Barcelona és un punt crític significatiu pels microplàstics, ja que es troba dins d'un tipus de plataforma continental que facilita el transport d'aquests plàstics.