Avís preventiu per partícules en suspensió a Catalunya per l’entrada de pols africana

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimarts un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya per l’entrada de pols africana.
La mitjana diària dels nivells de PM10 de dilluns va ser superior al valor de referència en vuit estacions de mesurament (Ponts-Ponent, Manresa-Plaça Espanya, Montsec-OAM, Manlleu-Hospital comarcal, Montcada i Reixac-Pl. Lluís Companys, Juneda-Pla del Molí, Barcelona-Observatori Fabra i Vic-Estadi). Aquest dimarts quatre estacions superaven aquest nivell (Manresa-Pl. Espanya, Martorell-Poliesportiu municipal, Montcada i Reixac-Pl. Lluís Companys, i Ponts-Ponent).
La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, perquè l’anticicló dificulta la dispersió de la pols africana. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. S’activa per reduir les emissions de contaminants.
A banda dels nivells moderats de partícules, els darrers dies han anat incrementant els nivells d’ozó troposfèric (O3), i dilluns es van produir vuit superacions del llindar d’informació en estacions corresponents a les zones de qualitat de l’aire Plana de Vic i Comarques de Girona. Avui dimarts està previst que es pugui superar també a la Plana de Vic, Vallès- Baix Llobregat i Catalunya Central.