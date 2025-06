Els sis punts de Catalunya marcats amb bandera negra

Ecologistes en Acció ha atorgat la bandera negra a sis punts de la costa catalana en l'informe anual que analitza el litoral de l'Estat. Així mateix, l'ONG ha criticat les activitats a Tarragona que posen en risc els ecosistemes marins, la contaminació del litoral barceloní i el risc de les activitats lúdiques i d'urbanització a Girona.

En l'informe es denuncia que fa almenys dos anys que la torre de refrigeració de les centrals nuclears d'Ascó s'està desmantellant i està sense funcionament, fet que provoca que s'hagi convertit en una "bomba de plàstics" al riu Ebre, segons els ecologistes. L'aturada d'aquesta ha fet posar en marxa un antic sistema de refrigeració de centrals nuclears que no garanteix que l'aigua del riu estigui per sota dels 3 °C, el motiu pel qual es va construir.

Pel que fa al cas del magatzem de CO2 de Repsol davant la costa de Tarragona, l'ONG avisa que es tracta d'un projecte que presenta "greus riscos ambientals i socials". Per al seu funcionament es necessita energia provinent de fonts no renovables i això, diuen que contradiu els objectius climàtics.

A la costa gironina, els ecologistes posen el focus en l'impacte d'activitats lúdiques: alerten de l'impacte negatiu de les embarcacions privades a Lloret de Mar. En referència a la urbanització del Rec d'en Feliu i la platja de la Farella, l'ONG subratlla que es tracta d'una zona inundable i d'alt valor ambiental al llindar de Parc Natural del Cap de Creus.

Pel que fa a Barcelona, els ecologistes denuncien la "mala gestió" del delta del Llobregat per les transformacions que s'hi ha fet els darrers 50 anys i que es beu agreujada per la crisi climàtica. L'ONG denúncia que l'administració pública "només ha sabut actuar amb grans inversions de diners en obres i accions per frenar el que és inevitable".

En el cas de les platges barcelonines, insisteixen de la detecció d'aigües fecals en grans episodis de pluja per culpa d'un sistema "mal dissenyat" que afecta gran part del litoral català. I insisteixen en la necessitat d'instal·lar una xarxa separada d'aigües pluvials i fecals.