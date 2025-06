La tempesta perfecta que amenaça les platges catalanes

Les platges catalanes s'afronten a una tempesta perfecta. Hi ha tres grans factors que en posen risc el futur: la reducció dels sediments aportats pels rius, la pujada del nivell del mar a causa del canvi climàtic i temporals no només més energètics sinó en direcció canviant. No ho diu una entitat ecologista sinó el Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya, un organisme vinculat a col·legis professionals i patronals de l'àmbit de la construcció.

Catalunya no té una planificació clara sobre platges

Ja fa uns mesos que ho va advertir el Col·legi d'Enginyers de Camins: amb el canvi climàtic no es podran salvar totes les platges de Catalunya. El Consell Assessor d'Infraestructures aprofundeix en una idea: no hi ha una planificació clara ni una gestió integral del litoral del país.

Ho destaca l'enginyer Ramon Arandes, autor de l'informe presentat aquest dimarts a la seu de l'ITEC. “S'actua de manera reactiva. Per intentar defensar aquestes platges, cal fer-ho amb previsió”, explica. En aquest sentit, el diagnòstic és que sense una gestió integral de les sorres, el litoral català no té futur.

L'impacte del canvi climàtic ja es nota

Quan es parla de platges, el canvi climàtic es conjuga en present. En aquest sentit, l'increment anual de 3 mil·límetres -força per sobre de la mitjana de mars i oceans- es nota clarament al litoral català. “Les platges són cada vegada més petites”, destaca Arandes.

A aquest factor s'hi suma l'impacte de temporals més freqüents, però sobretot més energètics, en combinació amb la reducció d'aportació de sediments pels rius, per la construcció fa dècades dels embassaments, però també per la urbanització a les lleres i la proliferació d'espècies al·lòctones com la canya.