L’enllumenat públic rebaixa quasi un 60% la petjada de carboni en una dècada

L’enllumenat públic municipal a Catalunya va reduir un 59% la petjada de carboni des de 2013 i fins a l’any passat, segons l’inventari elaborat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica corresponent al 2024.

El document detalla que aquesta davallada va suposar deixar d’emetre més de 145.000 tones de CO2 anuals -Catalunya n'emet uns 40 milions-. Territori justifica aquesta rebaixa per la substitució progressiva de lluminàries per tecnologia led, la instal·lació de sistemes de regulació de fluix lluminós i la creixent presència de fonts renovables al mix elèctric. Quant al consum energètic, també va baixar un 43% per la disminució de la potència instal·lada (141W a 74W). Tot plegat, va fer que els consistoris estalviessin més de 53 milions a l’any.

L’anàlisi feta del departament identifica 1,56 milions de punts de llum amb una potència total al voltant dels 115 MW. D’aquesta il·luminació a la via pública, més del 50% era led, un percentatge que en poblacions petites repunta fins al 60%.

L’elaboració d’aquest inventari ha permès impulsar el primer mapa global de contaminació lumínica de Catalunya, que està previst publicar en les properes setmanes. Aquesta eina permetrà predir l’efecte de la transició de la il·luminació cap a tecnologia led.