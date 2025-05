Aida Boix Grau, nova directora del Museu Terra

La direcció de la Fundació Carulla ha escollit Aida Boix Grau com a nova directora del Museu Terra, en substitució de Gemma Carbó que va deixar el càrrec a principis de març. Aida Boix és llicenciada en Història de l’Art per la UB i Màster oficial en Estudis avançats en Història de l’Art. La seva trajectòria professional es va iniciar al MACBA. Després de treballar al departament d’investigació dels Museus Vaticans, amb 27 anys va guanyar el concurs de direcció del Centre d’Art Lo Pati, d’Amposta.

En aquests vuit anys al capdavant de la institució, el Centre d’Art Lo Pati s’ha convertit en un punt de referència nacional i internacional en art contemporani. La seva gestió ha estat marcada per una programació sòlida i cohesionada, amb una aposta decidida per la creació contemporània vinculada al territori i a les problemàtiques ecosocials. Ha liderat el projecte amb una mirada feminista, inclusiva i transversal, promovent el treball en xarxa i fomentant aliances entre agents i institucions culturals.

Entre els assoliments més destacats del seu mandat, cal esmentar la participació en la 19a Biennal d’Arquitectura de Venècia amb el projecte Water Parliaments (2025), així com els reconeixements rebuts, com el Premi de l’Associació Catalana de Crítica d’Art al Millor Espai d’Art de Catalunya (2023) i el Premi Bonart (2024). Per primera vegada, obres produïdes per Lo Pati han estat adquirides per la Generalitat de Catalunya i incorporades a la Col·lecció Nacional d’Art.