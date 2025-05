Alerta: ja és l'època propícia pel mosquit tigre i augmenta el risc de malalties com el dengue

Amb l'augment de les temperatures i l'arribada del mes de juny, Catalunya entra de ple en "l'època propícia pels mosquits". Així ho ha confirmat, Roger Eritja, cap d'Entomologia de la plataforma de recerca científica Mosquito Alert, a Nació. Això implica l'augment de risc de les malalties transmeses per mosquits, com el dengue, el chikungunya i el Zika.

Per fer-hi front, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat un any més el mapa de zones de risc on poden proliferar els mosquits, especialment el tigre, i enguany ha definit 71 àmbits a la ciutat. L'objectiu és eliminar punts de cria i evitar la seva presència. S'han incorporat 20 trampes amb sensors intel·ligents que permeten identificar l'espècie i el sexe dels mosquits i generar dades en temps real.

S’ha registrat un augment de casos importats d'aquestes malalties en els darrers anys a mesura que han augmentat els viatges després de la pandèmia, però actualment, encara no s’ha registrat cap transmissió autòctona a la ciutat. Eritja matisa que "a Europa aquestes malalties no existeixen, han de venir des de fora".

Les trampes intel·ligents impulsades per l'APSB fan servir tecnologia avançada que detecta els mosquits quan passen per un raig de llum i, a partir del moviment que fan les seves ales, poden saber de quina espècie es tracta, si són mascles o femelles, i fins i tot si són joves o adults. Segons els estudis, el percentatge d’encert és de gairebé del 89%.

Amb l’ús de la intel·ligència artificial, aquesta informació es converteix en dades que s’envien en temps real a sistemes digitals centrals. Això serveix per monitorar l’activitat de mosquits i també es poden fer anàlisis i mapes per saber on hi ha més risc i actuar de forma proactiva.

Horta-Guinardó, Nou Barris i Ciutat Vella són els districtes amb més zones declarades en alerta. L'ASPB també alerta que el 70% dels focus de contagi és a propietats privades, com jardins, patis i terrasses.

Cal posar especial atenció en els plats sota els testos, els desaigües, els cubells, els petits recipients i les joguines, vigilar que no acumulin aigua, retirar-los, buidar-los o posar-los cap per vall. "Els mosquits variaran en funció de la quantitat d'aigua que hagi estat al voltant de la casa en les últimes dues setmanes", sentència Eritja.

El 2024, l’ASPB va revisar 43.106 punts de vigilància i control (embornals, fonts ornamentals o naturalitzades) en l’espai públic, va detectar activitat en 297 i va efectuar 25.008 tractaments larvicides amb productes biològics. D’altra banda, va rebre i atendre 142 comunicacions ciutadanes i només es va detectar activitat en un 13% d’elles. En tots els casos es contacta amb la persona afectada i es fan inspeccions a la via pública. Els mesos amb una activitat més elevada van ser maig i octubre.