Capturen una espècie de ratpenat en perill d'extinció a Catalunya

Investigadors del Grup de Recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio) han capturat per primer cop al Parc Natural del Cadí-Moixeró una espècie de ratpenat que es troba en perill d'extinció a Catalunya. La captura confirma la gran diversitat d'espècies de ratpenats presents al Parc Natural situat al Berguedà, on actualment ja hi ha 22 de les 29 espècies presents a Catalunya.
El ratpenat és un exemplar de rater Bechstein ('Myotis bechsteinii'). La troballa, segons expliquen els experts, té un doble valor perquè és la primera cita de l'espècie al Parc Natural del Cadí-Moixeró i, a més, és la cita realitzada a més alçada a la península Ibèrica, concretament a 1.870 metres d'altitud, molt a prop de la cita més alta d'Europa (1.907 metres a Polònia). La presència d’aquesta espècie a tanta alçada podria estar vinculada a l'increment de temperatures provocat pel canvi climàtic perquè la campanya es va dur a terme a temperatures nocturnes excepcionalment altes pel mes de setembre (uns 20 °C).
El rater de Bechstein és una espècie que viu en boscos caducifolis madurs i ben conservats amb peus d'arbres vells, principalment en rouredes i fagedes d'ambients temperats, i que sobretot es troba pel centre i est d'Europa. A Catalunya n'hi ha molt poques cites, la majoria a la serralada Pre-Pirinenca i en cotes entre els 500 i els 1000 metres. Els ratpenats són els únics mamífers voladors i tenen un paper essencial en el control d'insectes plaga, tant de boscs com de cultius. A Catalunya els ratpenats estan protegits i serveixen de bioindicadors de l'estat de conservació de diferents hàbitats.
La troballa permet als gestors reforçar la seva tasca per tal de protegir els pocs rodals de bosc madur presents al Parc Natural, localitats on les femelles de ratpenat de Bechstein i altres ratpenats forestals poden trobar refugi. La campanya també ha permès ampliar el coneixement de la població més important coneguda a la península Ibèrica de ratpenat argentat, espècie de la qual s'està estudiant les seves zones de refugi i cacera d’insectes.