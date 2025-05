Cas inèdit al Pirineu de Lleida: una ossa pareix alhora dos cadells engendrats per mascles diferents

Fenomen biològic pràcticament inèdit al Pirineu de Lleida. Una femella d’os ha parit dos cadells engendrats per dos pares diferents després de gestar-los de manera simultània. Un cas d'aquesta mena només s’havia documentat en una ocasió a la serralada, fa 27 anys.

Aquest fenomen s’estima que succeeix en el 8% dels naixements de bessons. És poc habitual entre els ossos i més freqüent en espècies com gossos i gats. Conegut com a superfecundació i consisteix en la fecundació de dos (o més) òvuls generats per la femella en un mateix zel per dos (o més) mascles diferents.

Aquest és el primer cas de superfecundació que es dona al Pirineu des de fa 27 anys, quan la femella Ziva, que va arribar prenyada d’Eslovènia per ser reintroduïda, va parir un cadell de Pyros i un altre d’un mascle eslovè la identificació del qual no consta. “Va ser un dels pocs casos documentats a Europa en aquella època”, van explicar fonts de la conselleria de Territori.

Els episodis de superfecundació sorgeixen o bé per la possibilitat que algunes osses alliberin més d’un òvul en un període de zel, o bé perquè han adquirit, per evitar la mort de les seves cries, l’hàbit de copular amb més d’un mascle en cada zel. Això els serveix per reduir les possibilitats que un d’aquests, en considerar que no té vincles biològics amb els cadells, pugui matar-los per forçar la femella a anticipar un nou cicle reproductiu i de còpules.