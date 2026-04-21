El temps de dimecres: més tempestes de tarda a la vigília de Sant Jordi

En la línia dels últims dies, la jornada d'aquest dimecres 22 d'abril serà inestable, sobretot al Pirineu, Prepirineu i en alguns punts dels Ports. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no ha activat avisos en cap punt del país per a la vigília de Sant Jordi, com sí que ho va fer el passat diumenge.
Segons la previsió del Meteocat, s'espera que el matí sigui relativament tranquil, amb més estones de sol cap a Ponent, mentre que al sud circularan núvols alts i mitjans. De cara al migdia, començaran a créixer les primeres nuvolades a l'extrem nord i, a la tarda, s'estendran també cap al terç sud. Com els darrers deis, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta, en un context d'inestabilitat generalitzada.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, les mínimes seran lleugerament més baixes i les màximes tendiran a pujar. Aquestes es poden acostar als 30 graus en alguns punts de Ponent.
- Barcelona: mín. 16 °C / màx. 23 °C
- Girona: mín. 8 °C / màx. 24 °C
- Lleida: mín. 12 °C / màx. 30 °C
- Tarragona: mín. 12 °C / màx. 22 °C
- Tortosa: mín. 13 °C / màx. 23 °C
- Manresa: mín. 11 °C / màx. 30 °C
- Tremp: mín. 10 °C / màx. 29 °C
- Ripoll: mín. 10 °C / màx. 26 °C
- Vielha: mín. 12 °C / màx. 22 °C
I a mitjà termini?
A mesura que avanci la setmana, la previsió del Meteocat és que la situació sigui similar. Així, els matins continuaran tranquils, si bé les tardes estaran marcades per nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que poden anar acompanyades de xàfecs amb tempesta i calamarsada. Pel que fa a la temperatura, la tendència és que vagi a la baixa.