La calor no frena, però tornen les tempestes: cínic comarques en alerta

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest dissabte la situació de perill per intensitat de pluja arreu del país. De cara a diumenge i dilluns, cinc comarques del Pirineu català tenen un risc moderat de perillositat de ruixats. En concret, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà podran patir tempestes en les pròximes hores, amb especial atenció de cara a diumenge, mentre que, de cara a dilluns, els ruixats arribaran al Ripollès i la Garrotxa.
L'avís assegura que aquestes tempestes moderades, amb un grau de perillositat d'1 sobre 6, podrien produir-se entre les dues del migdia de diumenge i les vuit del vespre de dilluns. Es calcula que, durant aquest període, puguin descarregar vint mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora.
Les tempestes tornen, però la calor no desapareix. Les darreres previsions mostren com els termòmetres continuen a l'alça. Les temperatures es mantindran molt altes, amb pocs canvis respecte a dissabte, i la pols sahariana continuarà en suspensió. Tot i el retorn de les tempestes, la calor continuarà sent intensa a la major part del país.
I dilluns?
El dilluns començarà amb un ambient força tranquil i amb domini del sol a gairebé tot Catalunya. A partir del migdia, però, creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, on es repetiran els ruixats i les tempestes de tarda, tot i que no es descarta algun xàfec més aïllat en altres punts del prelitoral.
Les precipitacions seran en general febles o moderades, però localment podran descarregar amb força i deixar quantitats abundants a les zones sota avís. El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja al Ripollès i a la Garrotxa, amb un grau de perill d'1 sobre 6. Pel que fa a les temperatures, es mantindran molt altes, tot i que es notarà una lleugera refrescada a bona part de l'interior. En canvi, al litoral i al prelitoral la calor continuarà a l'alça, amb ambient xafogós i temperatures encara clarament per sobre de les habituals per a l'època.