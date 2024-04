Les pomeres de muntanya autòctones, un patrimoni a preservar

Més de 250 pomeres en una finca de poc més d'una hectàrea a Rocabruna (Ripollès). És la feina que una enginyera agrònoma, Núria Simon, i el ramader, Toti Juanola, van començar a fer el 2021 amb un objectiu: complementar el negoci del ramat d'ovelles amb un cultiu que no els donés molta més feina i no els suposés perdre terra per treballar. L'elecció del fruiter no és casualitat, sinó que han volgut recuperar les diferents varietats autòctones que han localitzat a la zona amb la idea de ser un "reservori" perquè no es perdin. "Si han viscut aquí durant més de 50 sense cap cura, entenem que cuidant-les una mica haurien d'anar bé", afirma Simon a l'ACN. Han fet una selecció d'aquest patrimoni natural perquè siguin arbres de fins a 5 metres i resistents a la sequera.

"Ho hem fet una mica diferent a tothom i cal veure com funcionarà, és experimental", detalla en una entrevista a l'ACN Núria Simon, actualment professora d'agrària en un institut i enginyera tècnica agrònoma i de forests. Des de l'any 2010 que viu a Rocabruna -un poble que forma part del municipi de Camprodon-, indret on va conèixer el pastor Toti Juanola, amb qui després d'anys de treballar plegats han decidit complementar l'activitat amb les pomeres.

Si bé van començar a plantar-les el 2021 -a raó d'una seixantena d'arbres per any-, calculen que les primeres pomes no sortiran fins que hagin passat uns set anys des de la plantada. "Ho fem esglaonadament per un tema de recursos econòmics, però també per anar aprenent com millorar la tècnica, pensant bé les varietats", explica. La seva és una plantació extensiva, ben diferent de les intensives de les zones de la plana on es busca el màxim rendiment afavorint les seves condicions de creixement. "Aquí no tenim malles protectores per calamarsades", explica a tall d'exemple, perquè la idea és deixar que creixin a la muntanya havent de fer les mínimes intervencions, conscients també que no serà una producció molt gran.

La quantitat no és el que es busca en aquest projecte sinó sobretot recuperar i garantir la supervivència de varietats autòctones que actualment es troben disseminades a la zona. Són una finca col·laboradora del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa que també treballa amb diferents varietats de pomeres. "És un patrimoni genètic que tenim; amb el canvi climàtic hi ha força problemes amb les plantacions intensives, com ara plagues o la sequera", remarca. En canvi, aquestes pomeres de Rocabruna han viscut passant fred i calor durant dècades. Segons la tècnica, "aquestes varietats poden millorar les més productives que hi ha ara al mercat i amb el canvi climàtic potser faran falta".

Antigament, els pagesos de Rocabruna pujaven amb els seus animals a dalt de la muntanya durant l'estiu per estar més frescos. Es quedaven a les cabanyes de pedra que havien construït i, per poder-se alimentar tant ells com el bestiar, van plantar pomeres entre d'altres cultius. Uns arbres que durant dècades han sobreviscut sense que ningú se n'hagi ocupat. L'enginyera tècnica explica que va comptar-ne seixanta en un sol dia, a la zona on tenen les pastures.

Arbres alts i amb espai per passar el tractor

Una altra de les particularitats és que els han plantat fent fila i deixant una distància de 6 metres entre arbres per poder tenir espai per passar el tractor. També s'han empeltat amb "peus semi-vigorosos" perquè siguin arbres alts (de fins a 5 metres) i amb unes bones arrels que els faci resistents a la sequera. L'altura també evitarà que les ovelles i la fauna no es mengin les pomes. El ramat hi trobarà ombra i podrà pasturar els prats alhora que el fertilitzarà, reduint el risc d'incendi. Les pomeres d'intensiu solen tenir uns quinze anys de vida útil, després s'han d'arrencar i replantar. "Aquestes esperem que visquin cinquanta anys si els cuidem i tot va com hauria d'anar", detalla.

Varietats per fer sucs i confitures

Actualment tenen una vintena de varietats amb la idea d'explorar usos com ara confitures, sucs, sidra i no tant de consum a taula. "Veurem quines funcionen millor", conclou Simon. En un futur, no descarten vincular-ho a un projecte per donar a conèixer les propietats d'aquesta fruita amb tallers i altres activitats per al públic.