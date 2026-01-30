Protecció Civil activa l'alerta del pla Ventcat a 17 comarques per fortes ratxes de vent

Protecció Civil ha activat l'alerta pel pla Ventcat davant la previsió de fortes ratxes de vent al litoral i prelitoral central i sud durant el cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia activat també aquest dijous avisos a una quinzena de comarques per a aquest divendres i informa que les ratxes de vent podrien superar els 72 quilòmetres per hora a partir d’aquesta mitjanit, especialment al litoral i prelitoral central i sud. Les comarques que podrien patir més afectacions són el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat.
Aquestes són totes les comarques que el Meteocat ha pintat de groc i taronja:
- Alt Empordà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Anoia (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Alt Camp (avís taronja)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Baix Camp (avís taronja)
- Priorat (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Des de Protecció Civil es demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, així com consultar l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. També es recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones arbrades o en espais amb elements inestables com cartells, murs o altres estructures susceptibles de desprendre’s.
Els arbres poden caure més fàcilment
Per la seva banda, l'associació Projecte 4 Estacions insisteixen que els cops de vent al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre poden superar els 120 o 130 quilòmetres per hora. També alerten que les pluges dels darrers dies han provocat que el terreny estigui saturat d'aigua, de manera que els arbres poden caure més fàcilment.