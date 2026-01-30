30 de gener de 2026

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

Protecció Civil activa l'alerta del pla Ventcat a 17 comarques per fortes ratxes de vent

El Meteocat ja havia activat avisos per a aquest divendres i informa que les ràfegues podrien superar els 72 km/h a partir d’aquesta mitjanit

  • La façana litoral catalana, durant un dia de vent -

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 14:00

Protecció Civil ha activat l'alerta pel pla Ventcat davant la previsió de fortes ratxes de vent al litoral i prelitoral central i sud durant el cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia activat també aquest dijous avisos a una quinzena de comarques per a aquest divendres i informa que les ratxes de vent podrien superar els 72 quilòmetres per hora a partir d’aquesta mitjanit, especialment al litoral i prelitoral central i sud. Les comarques que podrien patir més afectacions són el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat.

Aquestes són totes les comarques que el Meteocat ha pintat de groc i taronja:

  • Alt Empordà (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Barcelonès (avís groc)
  • Vallès Occidental (avís groc)
  • Bages (avís groc)
  • Anoia (avís taronja)
  • Alt Penedès (avís taronja)
  • Baix Llobregat (avís taronja)
  • Garraf (avís groc)
  • Baix Penedès (avís taronja)
  • Tarragonès (avís taronja)
  • Alt Camp (avís taronja)
  • Conca de Barberà (avís groc)
  • Baix Camp (avís taronja)
  • Priorat (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Montsià (avís groc)

Des de Protecció Civil es demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, així com consultar l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. També es recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones arbrades o en espais amb elements inestables com cartells, murs o altres estructures susceptibles de desprendre’s.

Els arbres poden caure més fàcilment

Per la seva banda, l'associació Projecte 4 Estacions insisteixen que els cops de vent al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre poden superar els 120 o 130 quilòmetres per hora. També alerten que les pluges dels darrers dies han provocat que el terreny estigui saturat d'aigua, de manera que els arbres poden caure més fàcilment.

 

