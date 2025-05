Set milions d'euros per millorar l'estany de la Murtra

El Govern i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) preveuen invertir set milions d'euros fins al 2027 en la millora de la gestió de l'estany de la Murtra. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dissabte des de Viladecans el protocol de gestió per reduir els riscos d'inundació i els procediments de drenatge en cas de pluges intenses, i alhora tenir cura de l'espai natural protegit. Paneque, ha dit que aquesta és la primera inversió "de moltes" perquè el delta del Llobregat tingui aquelles inversions en matèria de cicle de l'aigua i agràries "que necessita". Paneque ha estat acompanyada per les alcaldesses de Viladecans, Olga Morales, i de Gavà, Gemma Badia.

Pel que fa a les actuacions previstes, destaca la que farà l'ACA per millorar la resclosa de la Murtra, destinada a la modernització del sistema de drenatge mitjançant la instal·lació de comportes automàtiques, nous sistemes de control i quadres elèctrics, i la integració del control remot. A això s'hi sumen els treballs per analitzar i millorar l'ampliació de l'Estació de Regeneració (ERA) de Gavà/Viladecans, per incrementar l'aportació d'aigua a l'estany, i els estudis per a la incorporació de caragols d'Arquimedes addicionals i reixes de neteja automàtica.

També és rellevant l'actuació de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural per restaurar els marges de l'estany i la connexió amb les zones agrícoles. Aquesta actuació inclourà la rehabilitació de canals de drenatge, així com la implementació de filtres verds per millorar la qualitat de l'escorrentia. Aquestes intervencions contribueixen tant a la millora ecològica com a l'eficiència agrícola i hidràulica de l'espai.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) haurà de finançar, juntament amb l'ACA, les actuacions de millora i minimització dels sistemes dels col·lectors unitaris del sistema de sanejament de Gavà/Viladecans, la redacció dels Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament (PIGSS) de Gavà-Viladecans, així com l'execució de les actuacions que es defineixen en aquests plans. Aquestes actuacions tenen un cost total de 4,8 milions d'euros.

Drenatge limitat

El Departament de Territori recorda que aquesta zona humida té actualment una capacitat "molt limitada" de drenar molta aigua en poc temps per les diferents infraestructures que limiten l'evacuació cap al mar. Alhora subratlla que cal tenir cura i actuar per millorar-ne l'estat.

L'estany de la zona deltaica del Llobregat constitueix la via de desguàs de les aigües pluvials de tota la conca que drena a través de les rieres i de les corredores de Viladecans i Gavà. A més, és un espai protegit dels espais naturals del delta del Llobregat i juga un paper "fonamental" per al sosteniment de l'activitat agrícola, que és molt diferent en temps sec i en temps de pluja.

En episodis de pluges intenses, l'estany puja de cota i pot comportar la inundació de zones properes. És per això que una de les mesures que s'ha detallat al protocol se centra en l'activació del caragol d'Arquimedes, un dispositiu situat a la resclosa de l'estany que s'empra per a l'elevació de l'aigua per damunt de la resclosa, reduint així els riscos d'inundació.

Gestió de les cooperatives

La infraestructura seria gestionada per les cooperatives de Gavà i Viladecans, que posarien en marxa el sistema en funció de les previsions de pluja emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Alhora marca l'obligació de seguir les consignes de cotes d'aigua a l'estany per preservar la qualitat del medi, i les comunicacions que els redactors del Protocol han acordat.

Si la pluja persisteix, i després de comprovar els nivells de l'estany per part de les cooperatives de Gavà i Viladecans, en cas de necessitat es podrà demanar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Aigües de Barcelona que es puguin activar d'algun dels tres caragols d'Arquimedes dels que disposa la depuradora de Gavà Viladecans, per així poder incrementar el drenatge, complint amb tot moment amb els requisits ambientals de la zona.

Un cop superat l'episodi de pluges, l'AMB i Agbar s'encarregaran de retirar els possibles residus en cas de sobreeiximents, revisar el tancament de la barra de sorra, així com la neteja del canal de la Murtra.