Una esllavissada fa desaparèixer un poble suís en quaranta segons

Imatges impactants les que arriben des de Suïssa. El col·lapse massiu d'una glacera ha provocat una esllavissada que aquest dimecres ha arrasat pràcticament un poble sencer en només quaranta segons. Per fortuna, el poble de Blatten, al sud del país helvètic, ja havia estat evacuat fa una setmana davant el risc evident que es produís un succés d'aquesta magnitud. Ara bé, inesperadament consta una persona desapareguda.

Tot just ha quedat un petit grup de cases del petit poble en què fins fa uns dies hi residien 300 persones. L'allau de gel i roques ha caigut fins a la vall on es trobava el poble i ha generat un núvol gegant de restes. Un cop s'ha assegurat la zona, les autoritats s'hi han desplaçat per avaluar els danys.

Devastating image after massive Glacier Collapse in Blatten of Valais, Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025) pic.twitter.com/CPe85PM9zD — Disaster News (@Top_Disaster) May 28, 2025

Les imatges parles per si soles. El poble ha quedat destrossat pràcticament del tot, però, per la ràpida actuació de les autoritats, ja no hi havia cap persona en el moment del despreniment. L'evacuació va ser el passat 19 de maig quan ja es preveia que podia ocórrer una esllavissada a causa de l'accelerat desgel de la glacera.

Aquest fet, un dels més visibles i evidents que ha ocorregut a la zona, és una mostra més dels problemes que deixa el canvi climàtic als Alps Suïssos. La serralada viu episodis d'inestabilitat glacial des de fa anys i passa per un retrocés significatiu del gel a causa de l'escalfament global.

Devastating! 😭https://t.co/EgQQjq8YCO pic.twitter.com/gzhf92DRKG — Melaine Le Roy (@subfossilguy) May 28, 2025

De fet, les glaceres suïsses han perdut aproximadament el 10% del seu volum total en només dos anys. La xifra de pèrdua registrada entre 2022 i 2023 és igual que el que es va registrar en trenta anys entre 1960 i 1990. L'Organització Meteorològica Mundial ja considera que aquesta pèrdua de volum és una de les pitjors que s'han viscut a la història del país helvètic.

Cal recordar que el cas de Blatten ja té un precedent a Suïssa. Fa dos anys, els residents de l'aldea de Brienz, ara a l'est del país, van ser evacuats per una caiguda de roques que, per fortuna, va aturar-se abans d'arribar a l'espai de residències. L'indret ja ha estat evacuat altres cops en els últims anys i viu amb certa tensió un altre succés de la magnitud del viscut aquest dimecres al sud del país.