Acord «històric» a l’OMS per protegir el món de futures pandèmies

Els 135 estats membre de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han aprovat per consens aquest dimarts el primer Acord Mundial sobre Pandèmies, que estableix els principis, enfocaments i eines per a la coordinació internacional davant l'esclat d'una crisi sociosanitària com la de la Covid-19. "El món és avui més segur i equitatiu", ha celebrat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, després de l'aprovació en la 78a Assemblea Mundial de la Salut.

L'Acord Mundial sobre Pandèmies ha tirat endavant amb 124 vots a favor, 11 abstencions i cap objecció i és el resultat de tres anys d'"intenses negociacions". Té l'objectiu de protegir "els ciutadans, les societats i les economies" dels efectes de les pandèmies per evitar els danys que va deixar la del coronavirus. "Hem d'actuar amb urgència per implementar els elements essencials", ha defensat el secretari del Departament de Salut de Filipines i president de l'Assemblea d'enguany, Teodoro Herbosa.

Ara, l'Assemblea de l'OMS ha d'adoptar un annex de l'Acord que promou la investigació i l'intercanvi just d'informació sobre pandèmies, el PABS. Aquest assenyala que els fabricants farmacèutics tindran un paper central en la distribució equitativa dels productes i permetran a l'OMS tenir un accés ràpid al 20% del total. A continuació, haurà de ser ratificat i signat pels governs de tots els països i, després de 60 ratificacions, entrarà en vigor.

En què consisteix l'Acord Mundial sobre Pandèmies

L'acord vol enfortir l'estructura sanitària mundial per prevenir, preparar i donar respostes a les pandèmies del futur. Un dels principals punts és el desplegament de sistemes que garanteixin l'accés equitatiu als productes sanitaris essencials, com són les vacunes, les teràpies i els diagnòstics.

No suposa una concessió de sobirania, ja que estableix que el director general de l'OMS no tindrà autoritat per dirigir, ordenar, alterar o ordenar en el marc de les legislacions internes dels estats. Tampoc podrà imposar requisits perquè les parts adoptin mesures específiques com implementar confinaments, prohibir l'entrada de viatgers o obligar la població a vacunar-se.

En canvi, l'Acord Mundial sobre Pandèmies contempla un procediment per a la seva implementació. El primer pas és la creació d'un grup de treball intergovernamental perquè negociï i redacti un Sistema d'Accés a Patògens i Distribució de Beneficis (SAP). Aquest serà el que regirà l'actuació coordinada de tots els països de l'OMS, que haurà de garantir una distribució justa i equitativa de les vacunes, les teràpies i els elements de diagnosi en funció del risc i la necessitat de cada país, i amb una atenció especial als països en vies de desenvolupament.