Alerten que una tempesta solar severa pot provocar alteracions a la xarxa elèctrica i als sistemes GPS

L'Agència Espacial Europea (ESA) i el Centre de Predicció de Clima Espacial de l'Oficina d'Administració Oceànica i Atmosfèrica estatunidenca (NOAA, per les inicials en anglès) han detectat una intensa activitat solar provocada per una explosió a gran velocitat a l'astre del sistema solar. Aquest esdeveniment atmosfèric pot provocar, entre altres, alteracions a les xarxes elèctriques, pertorbacions a les comunicacions per ràdio d'alta freqüència, errors als sistemes de GPS i "efectes transitoris" en satèl·lits que orbiten a prop de la Terra.

Es tracta d'una "ejecció de massa coronal -CME per les sigles en anglès-" i consisteix en una expulsió enorme de plasma de la corona solar cap a l'espai a velocitats de quilòmetres per segon, tal com ho defineix la NOAA. La intensitat d'aquest fenomen es calcula amb l'índex geomagnètic Kp, que s'expressa en valors del zero (mínim) al nou (màxim), i el primer impacta amb la magnetosfera de la Terra ha estat d'un Kp de vuit, el segon més elevat i que es considera "tempesta severa".

Quines conseqüències pot provocar?

L'Agència Espacial Espanyola (AEE) ha alertat que aquesta "tempesta solar severa" pot comportar problemes en una xarxa elèctrica espanyola que va patir una apagada general fa tot just un mes. I és que els models de predicció indiquen que l'activitat solar es pot intensificar aquest dilluns, després que tingués un primer impacte a la magnetosfera terrestre a primera hora de la matinada.

D'altra banda, aquest fenomen pot generar aurores boreals en zones molt allunyades dels pols, la qual cosa és molt poc freqüent i suposa una oportunitat única per als amants de l'espai i la meteorologia. Si bé, és difícil preveure on es podran contemplar, per la qual cosa convé estar atents al cel.

Quin perill suposa?

Les diverses agències espacials estan monitorant activament l'esdeveniment i preveuen que l'activitat es torni a intensificar durant la jornada del dilluns i fins a la matinada del dimarts. Si bé no preveuen una situació de perill, es podrien donar Kp de nivell 9.

L'Agència Espacial Espanyola ha informat que, fins ara, no s'han reportat anomalies importants per part dels operadors de satèl·lits, però ha recomanat als operadors d'infraestructures espacials i terrestres "mantenir la vigilància". Mentrestant, continua avaluant els canvis que es puguin produir.

Al seu torn, la NOAA i l'ESA han classificat aquest esdeveniment com una tempesta geomagnètica de nivell G4 en una escala que va de G1 (menor) a G5 (extrem).