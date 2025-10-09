Deu anys de presó per l’únic condemnat del cas Pelicot que va recórrer la sentència

Un tribunal de la ciutat francesa de Nimes, ha augmentat la pena de presó de Husamettin Dogan de nou a deu anys. Dogan, de 44 anys, és l'únic condemnat del cas Pelicot que va recórrer contra la sentència. Al·legava que durant els tres primers dies de vista va ser "enganyat" per Dominique Pelicot, a qui va descriure com un "manipulador".
Segons la seva versió, ell pensava que Dominique Pelicot sí que tenia el consentiment de la seva dona. Una dada que va quedar desmentida en el primer judici, celebrat el desembre de 2024. "Per descomptat que Gisèle Pelicot no ho consentia", ha esgrimit el fiscal Dominique Sié aquest dijous en el seu últim torn de paraula, en què ha assenyalat Dogan com a plenament responsable d'un delicte de violació amb agreujants comès el juny del 2019 a la localitat de Masan, al sud de França.
La Fiscalia ha recordat que la dona apareix immòbil als vídeos i que tant els experts que han comparegut en el judici com altres acusats han descartat que hi hagués cap consentiment, segons Franceinfo. Per això, va reclamar per a l'acusat tretze anys de presó, la mateixa pena que ja havia sol·licitat el Ministeri Públic a primera instància.
La mateixa víctima també va recriminar dimecres a Dogan que es presentés com una "víctima" de Dominique Pelicot. "¿Víctima de què? L'única víctima en aquesta sala sóc jo. Assumeix la responsabilitat dels teus actes i deixa d'escudar-te a la teva covardia", va deixar anar la dona. A banda de Dogan, hi ha 51 homes condemnats. Gisèle Pelicot, publicarà un llibre amb la història explicada en primera persona al febrer.
La filla de Dominique Pelicot el denuncia per agressió sexual
Caroline Darian, la filla de Dominique Pelicot, condemnat per drogar la dona Gisèle durant una dècada per sotmetre-la a violacions de desenes d'homes en el macrojudici més mediàtic a França del segle XXI, va presentar el mes de març una denúncia contra el pare com a víctima d'agressions sexuals. Això, arran de les proves que van sortir a la llum després d'analitzar l'ordinador de Pelicot, on hi havia fotografies seves despullada mentre dormia.
Darian, de 46 anys, considera que també ha estat víctima d'agressions sexuals i submissió química durant un període estimat d'una dècada, entre el 2010 i el 2020, segons fonts citades per RTL, BFM TV i Franceinfo, entre altres mitjans. La filla va formalitzar la denúncia dimecres passat davant d'un tribunal de Versalles a través dels seus advocats.