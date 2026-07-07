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Augmenten a més de 3.500 els morts pels terratrèmols a Veneçuela

Internacional

  • Els equips de cerca i rescat continuen les operacions en el lloc d'un edifici residencial col·lapsat a Caracas -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 08:45

L'últim balanç oficial pels potents terratrèmols registrats fa més d'una setmana al centre de la costa veneçolana eleva a més de 3.500 els morts i a més de 16.700 els ferits. El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Jorge Rodríguez, ha informat que són concretament 3.535 els morts -gairebé 200 més que diumenge- i 16.740 els ferits com resultat dels sismes de 7,5 i 7,2 en l'escala de Richter ocorreguts el 28 de juny, i que han deixat a més importants danys en 856 edificis, 190 d'ells enfonsats.

Les víctimes inclouen, a més, 17.854 persones que han perdut el seu habitatge, segons les autoritats, que han informat així mateix que han atès 86.794 famílies, rescatat 6.462 persones, i repartit més de 9.603 tones d'aliments. En aquest moment, hi ha desplegats més de 4.338 rescatistes internacionals i 29.567 efectius mobilitzats per fer front als estralls dels terratrèmols, als quals han seguit 1.048 rèpliques, d'acord amb les informacions del Govern.

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