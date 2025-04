Caos al Canadà: diversos morts i ferits en un atropellament massiu a Vancouver

Caos al Canadà. Diverses persones han mort i d'altres han resultat ferides en un atropellament massiu en un festival de carrer a la ciutat de Vancouver, al Canadà. Pels voltants de vuit del vespre d'ahir dissabte, el conductor d'un cotxe va envestir els participants en una festa de la comunitat filipina (Lapu Lapu Day) que se celebrava al barri de Fraser d'aquesta ciutat de la Colúmbia Britànica.

"Algunes persones han mort i moltes altres han resultat ferides després que un conductor impactés contra la gent en un festival de carrer entre la 41a Avinguda i Fraser, poc després de les 20h. El conductor ha estat detingut. Proporcionarem més informació a mesura que avanci la investigació", ha informat la policia de Vancouver en un missatge a X.

"Estic en xoc i profundament entristit per l'horrible i incident ocorregut avui al Lapu Lapu Day. Treballarem per donar més informació tan aviat com sigui possible, però de moment la policia de Vancouver ha confirmat que hi ha diversos morts i ferits", ha afirmat l'alcalde de Vancouver, Ken Sim. "Els nostres pensaments estan amb tots els afectats i amb la comunitat filipina de Vancouver en aquest moment increïblement difícil", ha conclòs Sim.