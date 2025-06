Com va morir exactament el papa Francesc?

Va morir Francesc en un ascensor? La mort d’un Papa és un gran esdeveniment però també una munió de rumors que la sol acompanyar. Un article del periodista Luigi Bisignani a Il Tempo fa circular una especulació sobre els darrers moments del pontífex, que hauria mort a l’ascensor de la residència de Santa Marta, quan el seu infermer personal intentava portar-lo de nou a la Clínica Gemelli.

Segons la versió oficial del Vaticà, Francesc va morir a les 7,35 del matí del 21 d’abril a la seva habitació, després d’un empitjorament sobtat de la seva malaltia. Segons Bisignani, les coses no haurien anat exactament d’aquesta manera. El Papa s’hauria agreujat durant la matinada i el seu infermer personal, Massimiliano Strapetti, hauria intentat conduir-lo de nou a la Clínica Gemelli, tot exclamant "el Papa no ha de morir".

Seria en el transcurs d’aquest trasllat, quan baixaven en ascensor del segon pis a la planta baixa de Santa Marta, amb el pontífex amb cadira de rodes, que hauria mort. Aleshores, s’hauria reescrit el relat de la mort papal i Francesc hauria estat conduït al seu llit. Seria més de dues hores després, a prop de les 10 del matí, que el cardenal camarleng, Kevin Farrell, va anunciar oficialment la defunció.

En aquest interval de temps entre l'agonia i la defunció, el paper de Strapetti hauria estat important, com també el de Stefano de Santis, el cap de la Gendarmeria, el cos policial vaticà que comparteix -i a vegades competeix- la seguretat de la Santa Seu amb la Guàrdia Suïssa. De Santis tenia tota la confiança del Papa. Un cop mort aquest, la cúria prendria el control de la situació.

Bisignani és una figura molt coneguda del panorama mediàtic a Itàlia. Arrossega una llarga trajectòria i moltes controvèrsies -inclosos problemes judicials-, amb vinculacions amb Silvio Berlusconi. Ningú nega, però, que remena informació. En els darrers temps, el paper de Stefano de Santis i del mateix infermer Strapetti va ser important en el control dels accessos a Francesc.

La confiança que el Papa tenia en Strapetti era total i va ser a ell a qui li va demanar el diumenge anterior de donar una darrera volta per la plaça de Sant Pere per acomiadar-se dels fidels. Després de mesos de declivi, en què sembla que el Papa no va ser un malalt obedient, el pes dels qui formaven el cercle més íntim al pontífex s’havia incrementat. Ha passat en altres moments de la història del papat. Així va ser amb la monja alemanya sor Pasqualina, guardiana de Pius XII fins a la darrera hora. Poder immens dels assistents, que esdevé efímer així que el Papa expira.