Què passa quan mor un Papa? Tot el que viurà el Vaticà en els propers dies

La mort d’un Papa ja no és el que era. Francesc va modificar l’abril passat la litúrgia que se segueix quan es produeix la defunció d’un pontífex per fer-la més senzilla i que, segons van explicar experts en cerimonial, sembli més el funeral d’algú que se sent més un pastor d’ànimes que un cap d’estat. Això és el que passarà de manera immediata a partir d’ara, pas a pas.

El cos del Papa és traslladat del lloc de la mort a la capella del Palau Apostòlic, la residència oficial dels pontífexs, que Francesc no ha utilitzat perquè viu a la residència vaticana de Santa Marta. Un cop a la capella, es constata oficialment la mort. Ja no té lloc l’escena en què el cardenal camarleng colpeja suaument amb un martell de plata el cap del pontífex per certificar la defunció. Tampoc es destrueix el seu anell, cosa que es feia perquè antigament hi havia el temor que es poguessin fer falsificacions. Ara el segell papal serà dipositat en els Museus Vaticans. No es precintaran les habitacions pontifícies com es feia fins ara.

Francesc també ha eliminat la tradició d’enterrar el cadàver del Papa dins de tres taüts. En aquest cas, serà en un únic taüt, de fusta per fora i de zinc per dins. El cos del Papa difunt serà traslladat de la capella del Palau Apostòlic a la basílica de Sant Pere, on serà exposat als fidels. No hi haurà vetlla prèvia restringida als dignataris vaticans, com es feia fins ara. Tampoc es posarà el cos del Papa en un cadafal instal·lat a la basílica sinó que estarà dins del taüt i sense cap elevació especial.

Hi haurà nou dies de dol, en el transcurs dels quals tindrà lloc el funeral. Francesc va manifestar la seva voluntat de ser enterrat a la basílica de Santa Maria la Major, fora del Vaticà, on ja hi són enterrats sis papes.

Evitar el buit de poder

Certificada la mort del pontífex, es declara la seu vacant. L’Església es queda sense Papa i cessen tots els responsables dels dicasteris (els ministeris vaticans). Amb unes poques excepcions, encapçalades pel cardenal camarleng, en aquests moments el nord-americà Kevin Farrell. Les seves funcions són tenir cura del patrimoni del Vaticà i gestionar els assumptes corrents.

El camarleng jugava un paper protagonista en l’antic cerimonial funerari, ja que era qui donava els cops de martell al Papa per comprovar la defunció. Al seu costat, conserva el seu càrrec el penitenciari major, que és el responsable de l’antic Tribunal Apostòlic o de la Misericòrdia, que té cura de delictes com la profanació de l’eucaristia o la violació del secret de confessió.

En cas que durant el període de seu vacant calgués prendre decisions més rellevants, hauria de ser el Col·legi de Cardenals el que assumís el comandament. Tots els cardenals seran convocats a Roma per celebrar el conclave que elegirà el successor de Francesc i que sol reunir-se entre 15 i 20 dies després de la mort del Papa.