El centre de Roma, ple a vessar hores abans que comenci el funeral del papa Francesc

Fidels, religiosos i curiosos vinguts de tot el món han omplert la plaça Sant Pere diverses hores abans de l'inici del funeral del papa Francesc que tindrà lloc aquest dissabte a les 10:00 hores a Roma. A la capital italiana, envoltada de mesures de seguretat, la temperatura és càlida i el cel clar.

Tot i l'arribada massiva de dirigents mundials, fins a 150 delegacions amb reis i caps d'estat dels cinc continents, el flux d'entrada al Vaticà era constant i no s'han produït aglomeracions. A la Via della Conciliazione, s'han instal·lat diverses pantalles gegants per seguir el funeral.

Les exèquies del papa començaran a les 10 h. Després de la missa, el funeral donarà pas a un seguici fúnebre amb un vehicle obert per mostrar el cos del papa als fidels. La comitiva sortirà de l'Estat de la Ciutat del Vaticà per la Porta del Perugino i es dirigirà cap a la Basílica de Santa Maria la Major en un trajecte que durarà entre 30 i 40 minuts i que anirà a 10 km per hora.