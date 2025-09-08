El papa Lleó canonitza el primer sant «millennial»

El papa Lleó XIV ha canonitzat Carlo Acutis, conegut com l'"influencer de Déu", en un acte celebrat aquest diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà. El jove, que es converteix en el primer sant millenial, va morir per una leucèmia el 2006 quan tan sols tenia 15 anys.
En paral·lel, també ha estat proclamat sant Pier Giorgio Frassati, que va morir als 24 anys després d'una joventut entregada als més pobres. "Els sants Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis són una invitació dirigida a tots nosaltres, sobretot als joves, de no malgastar la vida, sinó a orientar-la cap a l'alt i fer-ne una obra mestra", ha dit el pontífex durant l'homilia dedicada als nous sants.
El cas de Carlo Acutis
Acutis havia de ser canonitzat el passat 27 d'abril, amb motiu del Jubileu dels Joves, però la cerimònia es va suspendre arran de la defunció del papa Francesc. En concret, l'Església li atribueix la curació de Valeria Valverde, una jove costa-riquenya de 21 anys que el juliol del 2022 va patir un accident de bicicleta que li va provocar un traumatisme cranioencefàlic molt greu del qual es va recuperar després d'estar en coma.
Nascut el 3 de maig del 1991 en una família italiana a Londres, Acutis va ser un adolescent amb dues passions: la fe i la informàtica. Un jove senzill que utilitzava la tecnologia informàtica com a eina per a la difusió dels valors cristians. Va ser un noi especialment devot, que "va trobar Jesús en la seva família, gràcies als seus pares", com ha esmentat el papa.
El cas de Pier Giorgio Frassat
El jove ha estat canonitzat juntament amb Pier Giorgio Frassati, que també anava a ser proclamat sant en el Jubileu dels Joves. Pier Giorgio Frassati va néixer a Torí el 1901 en una família burgesa i va morir de manera inesperada el 4 de juliol del 1925, als 24 anys, per una poliomielitis fulminant.
Malgrat els enfrontaments amb el seu pare que li recriminava la seva "vagabunderia" per la ciutat entre persones que no estaven a la seva altura social, Pier Giorgio es va inscriure pràcticament en totes les associacions catòliques existents per als laics, amb la finalitat d'ajudar els més pobres, als quals proveïa de tot: menjar, roba, fusta, carbó i mobles. "Per a ell, la fe no va ser una devoció privada", ha dit el Pontífex.
"Impulsat per la força de l'Evangeli i la pertinença a associacions eclesials, es va comprometre generosament en la societat, va donar la seva contribució en la vida política, es va desgastar amb cremor al servei dels pobres", ha manifestat el papa Lleó XIV sobre el nou sant.