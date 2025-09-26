Mentre Netanyahu assegura a l'assemblea de l'ONU a Nova York que encara han d'acabar "la feina a Gaza" , les Nacions Unides continuen posant pressió a Israel. Avui han afegit 68 empreses més a la llista negra de companyies que violen els drets dels palestins.
En aquesta llista, posada en marxa el 2020, ja hi ha empreses grans com Airbnb, Booking o Expedia. La llista és una base de dades amb empreses que, segons l'ONU, participen en activitats relacionades amb els assentaments israelians en territori ocupat. A la pràctica, no és una decisió judicial i estar a la llista no equival a haver estat condemnat per un tribunal. No hi ha obligació legal automàtica de sancions penalitzadores només pel fet d’aparèixer-hi.
Ser a la llista implica certs riscos reputacionals que poden implicar pressió per part dels inversors, retirada de contractes o dificultats financeres. Ara bé, les empreses que hi són tampoc han canviat les seves pràctiques arran de ser-hi.
La llista, coneguda formalment com una “base de dades d'empreses”, conté ara 158 noms, la majoria israelians. Les altres són dels Estats Units, Canadà, Xina, Regne Unit, França, Alemanya, Espanya, Portugal, Holanda i Luxemburg. Entre les incorporacions d'avui hi ha l'empresa alemanya de materials de construcció Heidelberg Materials, el proveïdor portuguès de sistemes ferroviaris Steconfer i la firma espanyola d'enginyeria de transport Ineco.
El nou llistat destaca les firmes que fan negocis vistos com a favorables als assentaments, que molts consideren il·legals d'acord amb el dret internacional. Entre les companyies hi ha proveïdors de materials de construcció i maquinària pesant, així com de serveis de seguretat, viatges i financers.