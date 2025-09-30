Puigdemont elogia el pla de Trump per a Gaza: «Té elements positius i per a l'esperança»

Carles Puigdemont, líder de Junts i expresident de la Generalitat, ha elogiat aquest dimarts el pla per a la Franja de Gaza que va plantejar ahir Donald Trump al costat de Benjamin Netanyahu, primer ministre d'Israel, en una compareixença a la Casa Blanca. "Té elements positius i per a l'esperança, i la consideració que tinguem sobre el president americà i la seva deriva contra la democràcia liberal no ens hauria d'impedir de reconèixer-li el mèrit", ha assenyalat Puigdemont en un apunt a la xarxa social X. El pla disposa de vint punts, i Trump ja ha deixat clar que si Hamàs no l'accepta, les conseqüències seran extremadament severes. Fins i tot va fer servir la paraula "aniquilació".
El plantejament nord-americà arriba pràcticament dos anys després de l'atac de Hamàs sobre Israel, que va comportar centenars de morts i el segrest d'ostatges, alguns dels quals encara estan privats de llibertat i en mans de l'organització islamista. "L'experiència ens aconsella no entusiasmar-nos massa amb els plans per a la zona, sobretot a mitjà i llarg termini. Però el desig i la necessitat de pau són tan grans que no hauríem de menystenir aquesta proposta", ha indicat Puigdemont. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també va veure amb bons ulls la proposta dels Estats Units. La Moncloa és una de les institucions que més costat ha fet a Palestina en els últims temps.
"És hora que s'aturi la violència", va indicar Sánchez en un apunt a la xarxa social X, en el qual també va aprofitar per demanar la solució dels dos estats. A diferència del PSOE, que s'ha alineat sense fissures amb la causa palestina, dins de Junts hi conviuen visions diferents. Joan Maria Piqué, que és el responsable de la sectorial de política internacional del partit, està obertament alineat amb les posicions israelianes, mentre que l'exeurodiputat Toni Comín ha parlat obertament de genocidi. Puigdemont, en un tuit del 12 de setembre, va carregar contra el fet d'haver "provocat el boicot" d'Israel al Mobile World Congress, decidit després del xoc diplomàtic entre l'Estat i el país hebreu.
"Boicotar els productes israelians i les empreses israelianes pel simple fet de ser israelians és un error que s'hauria de rectificar el més aviat possible", va assenyalar l'expresident de la Generalitat. "Hauran de donar explicacions per haver provocat el boicot al Mobile d'un dels països tecnològicament més avançats del món. És una decisió greu, que no podem menystenir i que els nostres dirigents s'haurien de prendre molt seriosament", va considerar el líder de Junts. Puigdemont, en el tuit d'aquest dimecres, ha volgut insistir en la idea que la proposta de Trump no es pot menystenir "des de la comoditat dels qui no saben què vol dir viure sota els trets i les bombes" al Pròxim Orient.