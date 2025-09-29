Trump i Netanyahu pacten un pla de pau per a Gaza

El president dels Estats Units, Donald Trump i el líder d'Israel Benjamin Netanyahu han pactat a la Casa Blanca un pla per posar fi al conflicte a la Franja de Gaza que inclou formar un òrgan de govern provisional, Junta de la Pau, que presideixi el mateix Trump. El pla de pau amenaça Hamàs amb la "destrucció total" si no es rendeix i s'ha anunciat que s'inclou al pacte l'alliberament dels ostatges en 72 hores,
La proposta tanca la porta a l'annexió de Cisjordània i estableix un govern transitori "sense participació ni de Hamàs ni de l'Autoritat Palestina", segons ha subratllat Netanyahu. El pla per la pau inclou fer un òrgan de transició format per tecnòcrates i apolítics palestins i estrangers per gestionar l'administració gaziana "sota la supervisió d'un nou organisme internacional de transició, la Junta de la Pau, que estarà presidida pel president Donald J. Trump", explica un comunicat de la Casa Blanca.
En aquesta Junta hi hauria també altres caps d'Estat i l'ex primer ministre britànic Tony Blair. "Aquest organisme crearà el marc i gestionarà el finançament per al desenvolupament de Gaza fins que l'Autoritat Palestina hagi completat el seu programa de reformes (...) i pugui recuperar el control de Gaza", assenyala.
L'horitzó final de la proposta és que "quan es compleixin les condicions hi hagi una via creïble per a l'autodeterminació palestina i que tingui el seu propi Estat, que reconeixem com a aspiració del poble palestí".
El document de Trump preveu també formar una Força Internacional d'Estabilització (FIE) que "es desplegarà immediatament a Gaza" en coordinació amb els Estats Units i països àrabs. Aquesta FIE serà la responsable de formar un nou cos policial palestí que col·laborarà amb Israel i amb Egipte per garantir la seguretat de les fronteres. "És fonamental evitar que entrin municions a Gaza i facilitar una entrada ràpida i segura de béns per reconstruir i revitalitzar Gaza", constata.