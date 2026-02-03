03 de febrer de 2026

Internacional

Els EUA abaten un dron iranià al mar d'Aràbia

L'acció arriba en un moment de tensió entre les dues potències després d'amenaces amb possibles accions militars per part dels nord-americans

Publicat el 03 de febrer de 2026 a les 20:10

Les forces armades dels Estats Units han abatut aquest dimarts un dron iranià que s’apropava al portaavions USS Abraham Lincoln, desplegat al mar d’Aràbia. Segons fonts nord-americanes citades per Reuters, l’avió va ser interceptat per un caça F-35 abans que pogués acostar-se al vaixell. A més, aquest mateix dimarts també ha tingut lloc un altre episodi de tensió entre les dues potències a les aigües de l’estret d’Ormuz, quan sis llanxes armades iranianes s'han aproximat a un petrolier amb bandera dels Estats Units i els han ordenat que s’aturen.

D’acord amb la companyia de seguretat marítima Vanguard Tech, el petrolier Stena Imperativ va ignorar l’ordre, va augmentar la velocitat i posteriorment va ser escortat per una unitat de guerra nord-americana. Els responsables del petrolier asseguren que no van entrar en aigües territorials iranianes. Aquest pas marítim connecta el golf Pèrsic amb el golf d’Oman i el mar d’Aràbia i és clau per al comerç energètic mundial, ja que per allí circula prop del 20% del que es transporta globalment. 

Aquests incidents arriben en un context d’augment de la confrontació entre Washington i Teheran després que el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar l’enviament d’un dispositiu naval a les proximitats de l’Iran "més gran" que l'enviat a Veneçuela.

Els Estats Units exigeixen a la República Islàmica l’aturada del seu programa nuclear, el lliurament de l’urani altament enriquit, el cessament del suport a les milícies de l’anomenat “Eix de la Resistència” a l’Orient Mitjà i limitacions en el desenvolupament de míssils balístics. Tot i que semblava imminent una acció militar nord-americana, la tensió es va rebaixar quan el president iranià, Masud Pezeshkian, va anunciar que havia autoritzat converses amb els Estats Units.

