Trump assegura que una «flota més gran» que l'enviada a Veneçuela va cap a l'Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que "una flota més gran", que l'enviada a Veneçuela abans de l'atac en el qual va capturar Nicolás Maduro, s'està dirigint a l'Iran i amenaça amb un atac "molt pitjor" que l'executat el juny de 2025 si no hi ha acord sobre el programa nuclear.
"Una enorme armada es dirigeix cap a l'Iran. Avança amb rapidesa, gran poder, entusiasme i determinació", ha dit en un missatge a les xarxes socials, on ha destacat que "és una flota més gran, liderada pel gran portaavions USS Abraham Lincoln, que l'enviada a Veneçuela". "De la mateixa manera que a Veneçuela, està llesta, disposada i capacitat per complir la seva missió amb rapidesa i violència, si cal", ha advertit Trump, qui ha expressat el seu desig que "Iran s'assegui ràpidament a la taula i negociï un acord just i equitatiu, sense armes nuclears, que sigui bo per a totes les parts".
En aquest sentit, ha subratllat que "el temps s'està esgotant, el que és l'essència de tot l'assumpte". "Com vaig dir anteriorment a l'Iran, arribin a un acord. No ho van fer i va arribar l'operació Martell Nocturn, amb una gran destrucció a l'Iran", ha dit. Trump ha fet així referència als bombardejos executats per Washington el juny contra tres instal·lacions nuclears iranianes en el marc de l'ofensiva iniciada dies abans per Israel, que va deixar més de 1.100 morts i va dur Teheran a llençar centenars de míssils contra el territori jueu.
"El pròxim atac serà molt pitjor. No facin que torni a passar", ha conclòs el president estatunidenc poc després que el ministre d'exteriors iranià, Abbas Araqchi, negués l'existència de contacte amb l'enviat especial dels EUA, Steve Witkoff, o que hagi demanat a Washington obrir un procés de negociacions.
Per altra banda, l'Iran ha refusat en diverses ocasions iniciar noves converses amb els EUA sense garanties de seguretat, donat que Israel va llençar la seva ofensiva en mig d'uns pocs contactes diplomàtics entre ambdós països per intentar arribar a un nou acord nuclear, després que el firmat l'any 2015 quedes buit de contingut després que Trump treies a Washington del mateix en 2018, durant el seu primer mandat.