Intercanvi d’atacs entre Israel i l’Iran: augmenten els morts a les portes de la guerra regional

La guerra entre l'Iran i Israel ja és una realitat. La nit de dissabte els iranians han tornat a llançar una onada de míssils sobre Israel, que ha sigut la més mortífera fins ara. El balanç, segons el diari israelià Haaretz, és de 10 morts i 140 ferits. Per la seva banda, Israel ha atacat un dipòsit de petroli proper a Teheran.

La nit de dissabte, l'Iran ha llançat míssils en dues tongades. La primera, al voltant de les 22:30 (hora peninsular) ha afectat sobretot la ciutat de Tamfra, al nord del país, i Tel-Aviv, on s'han vist per segona nit consecutiva les imatges del cel il·luminat per la caiguda dels míssils. En aquesta ciutat, tres hores després, els iranians han llançat una segona tongada de míssils que ha durat deu minuts.

Israel també ha bombardejat l'Iran per segona nit consecutiva. Aquesta vegada l'objectiu ha sigut el dipòsit de petroli de Shahran, a la ciutat de Teheran, capital del país. Tot i ser una zona habitada, no s'han confirmat víctimes per l'atac. La Mitja Lluna Roja iraniana ha informat aquest dissabte que s'han comptabilitzat en total uns 100 morts i 800 ferits pels atacs israelians iniciats divendres, que han afectat 18 províncies del país.

El que si es confirmen els atacs d'aquesta nit és la intenció dels israelians d'atacar objectius energètics, a banda de militars, nuclears, i els assassinats d'alts càrrecs. L'exèrcit israelià també ha assegurat haver atacat diversos camions militars i abatut set drons llançats des de l'Iran contra el país.

Les forces de defensa d'Israel han reafirmat la seva posició a través d'un missatge a X: "L'Iran va deixar clares les seves intencions; no vam tenir més remei que actuar. A mesura que l'Iran avança cap a les armes nuclears i ataca civils innocents, les FDI estan prenent mesures per protegir Israel i aturar una amenaça que el món no es pot permetre ignorar".