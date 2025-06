Israel bombardeja objectius nuclears a l'Iran i mata el cap de la guàrdia revolucionària

Les Forces de Defensa de l'Israel han atacat amb míssils i drons instal·lacions nuclears, científics i caps de l'exèrcit a l'Iran la matinada d'aquest divendres en una "ofensiva preventiva" contra el desenvolupament d'armes atòmiques. Els bombardejos han provocat la mort del cap de la Guàrdia Revolucionària -la principal milícia iraniana-, el general Hosein Salami, i el cap de l'exèrcit, Mohamad Baqeri.

Al seu torn, l'exèrcit de l'Iran ja ha anunciat una resposta contundent i l'Israel es prepara per defensar el seu territori. La televisió oficial iraniana ha emès un missatge de l'aiatol·là Alí Khamenei, el líder suprem del país, en què asseguren que no s'ha vist afectat pels atacs i que no es quedaran de mans plegades. De fet, l'exèrcit ha publicat un missatge a la xarxa social X en què rebla: "Recordeu que no ho hem iniciat nosaltres".

I, pel que fa als Estats Units, el principal aliat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'han desmarcat de l'ofensiva sobre l'Iran i han assegurat que ha estat una mesura unilateral sobre la qual no tenien constància. El secretari d'estat nord-americà, Marco Rúbio, ha reiterat que la seva principal preocupació és protegir les seves bases militars a la zona, tot i que ha defensat que havien estat informats d'una acció necessària per a la defensa de l'Israel.

Escalada de la tensió a l'Orient Mitjà

Tot plegat ha fet saltar les alarmes davant el temor a un conflicte armat a l'Orient Mitjà que sobrevola la regió des de l'inici de la guerra a Gaza. "El règim sionista i els Estats Units pagaran un alt preu i rebran una forta bufetada", ha afirmat el portaveu de les forces armades de l'Iran, Abolfazl Shekarchi. Ha denunciat que s'han atacat zones residencials i ho ha titllat d'una "humiliació" que no poden deixar passar.

La cúpula militar de l'Iran, molt tocada

A banda del cap de la Guàrdia Revolucionària i el cap de l'exèrcit de l'Iran, els atacs israelians també han matat el comandant de la companyia d'enginyeria de la Guàrdia Revolucionària, Gholamali Rashid; el president de la universitat islàmica Azad, Mohammad Tehranchi; i l'excap de l'Organització d'Energia Atòmica de l'Iran, Fereydoon Abbasi. Les morts han transcendit després de registrar-se explosions a les instal·lacions nuclears de Natanz, al centre del país i a uns 300 quilòmetres al sud de Teheran, que també s'ha vist afectada. Això ha obligat les autoritats aeroportuàries a suspendre fins a nou avís tots els vols amb sortida o destí a l'aeroport Iman Khomeini, així com a Tabriz i Jandar.