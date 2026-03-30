El govern espanyol ha tancat l'espai aeri als avions que participen en la guerra a l'Iran, segons ha avançat El País i ha confirmat a Rac1 el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares. La restricció afecta principalment aeronaus americanes destacades en tercers països com el Regne Unit o França i arriba poc després que l'executiu denegués l'ús de les bases de Rota i Morón. El ministre espanyol ha justificat la mesura al·legant que Espanya "no ha de fer res que pugui incrementar l'escalada" del conflicte.
Preguntat per si té por de la reacció del president nord-americà, Donald Trump, Albares ha dit que la decisió aplica els principis de les Nacions Unides i que reflecteix el "sentir majoritari" dels espanyols, que estan en contra de la guerra. La mesura del govern espanyol no només impedeix la circulació dels avions de combat, sinó que també afecta els avions cisterna involucrats a l'anomenada operació 'Fúria Èpica' iniciada el passat 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra instal·lacions estratègiques, nuclears i de míssils de l'Iran.
Aquesta prohibició, en canvi, no té afecte per les aeronaus que no participin en el conflicte ni per aquelles maniobres emparades dins dels acords bilaterals signats amb Washington per l'ús de les bases en terra espanyol. En cas d'emergència, el govern espanyol sí que autoritzarà el trànsit i l'aterratge d'algun avió implicat en el conflicte. D'entrada, però, en termes generals, l'espai aeri queda tancat.
Negociacions a contrarellotge entre Trump i l'Iran
El president nord-americà continua negociant amb Teheran per trobar una sortida per al conflicte bèl·lic que el mateix Trump ha originat. En un missatge publicat divendres passat a Truth Social -la seva xarxa social-, el líder de la Casa Blanca va anunciar que posposa fins al dilluns 6 d’abril l’atac les centrals elèctriques i infraestructures energètiques iranianes. És la segona vegada que el republicà fa marxa enrere en l’amenaça d’escalar el conflicte amb l’Iran per donar espai a les converses.