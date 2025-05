Israel permetrà l'entrada limitada d'aliments a Gaza per evitar «una crisi de fam» després de setmanes de bloqueig

Israel permetrà l'entrada limitada d'aliments a Gaza per evitar "una crisi de fam" després de bloquejar durant setmanes l'ajuda humanitària a la Franja. En un comunicat de l'oficina del primer ministre israelià que recullen mitjans com The Times of Israel, el govern de Benjamin Netanyahu va decidir diumenge que permetrà l'entrada d'una "quantitat bàsica d'aliments" a Gaza aixecant parcialment el bloqueig que havia imposat des d'inicis de març. L'ONU fa setmanes que alertava del risc de fam a la Franja, on viuen més de dos milions de persones. El coordinador d'ajuda d'emergència de l'ONU, Tom Fletcher, ha assegurat que hi ha 9.000 camions preparats per entrar a Gaza.