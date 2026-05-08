L'independentisme guanya de nou a Escòcia i per primer cop a Gal·les

Terratrèmol independentista al Regne Unit. El Partit Nacionalista Escocès (SNP) ha guanyat de nou les eleccions a Escòcia mentre que el Plaid Cymru ha vençut per primer cop els comicis a Gal·les. Els resultats són especialment importants perquè el nacionalisme escocès s'ha compromès a reactivar la petició d'un nou referèndum mentre que els nacionalistes gal·lesos preveuen començar un procés per acabar demanant una consulta per abandonar el Regne Unit. Per altra banda, a Anglaterra s'han celebrat eleccions locals en què els laboristes han patit una dura derrota amb l'extrema dreta com a principal beneficiada.
A Escòcia, l'SNP ha obtingut 55 dels 84 escons que s'han repartit fins ara al Parlament i, malgrat que el recompte es troba aproximadament a la meitat, la victòria i la majoria absoluta estan pràcticament assegurades. El govern encapçalat per John Swinney havia demanat una majoria absoluta que li permetés pressionar el govern britànic transmetés les competències necessàries per poder celebrar un nou referèndum. Cal recordar que el 2022 el Tribunal Suprem britànic va determinar que calia l'aval de Westminster per poder convocar un referèndum i això és el que l'SNP plantejarà ara.
Adeu a 27 anys de poder laborista a Gal·les
A Gal·les, el Plaid Cymru ha fet història i ha trencat 27 anys de poder laborista. Els nacionalistes gal·lesos han guanyat les eleccions amb 43 escons i n'han guanyat vint respecte els últims comicis. Per contra, els laboristes han perdut 35 representants, una debacle històrica, i s'han quedat amb tan sols nou. La ministra principal del país, la laborista Eluned Morgan -que recentment es va reunir amb Salvador Illa- ja ha presentat la seva dimissió.
Ara bé, l'extrema dreta de Reform UK ha entrat a la cambra amb força i ha passat de ser residual a marcar 34 diputats. Caldrà veure, doncs, si el Plaid Cymru pot construir una majoria per governar o, com a mínim, per poder investir el seu candidat i governar en minoria. El líder del Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ha celebrat que Gal·les hagi votat un "canvi de lideratge" i ha afirmat que està preparat per governar.
El camí pels gal·lesos, però, tot just comença. L'objectiu dels nacionalistes no és una votació immediata sobre la independència sinó donar el tret de sortida a un debat que permeti organitzar una consulta. Un element que permetria accelerar l'objectiu independentista és, evidentment, que el Plaid Cymru arribés al govern. Ara bé, els resultats són històrics pels nacionalistes gal·lesos però també els obliguen a pactar la investidura. El partit compta amb 43 escons i la majoria està en 49, fet pel qual els Laboristes i els Verds poden esdevenir claus.
Enfonsament laborista a Anglaterra
L'altra bomba de la jornada electoral al Regne Unit ha estat l'enfonsament laborista en els comicis locals a Anglaterra. El partit del primer ministre, Keir Starmer, s'ha deixat un miler de representants mentre que l'extrema dreta de Reform UK comandada per Nigel Farage és el guanyador provisional de les eleccions amb el recompte molt avançat. Starmer ha descartat dimitir tot i admetre que els resultats han estat dolents, però ha dit que no pot deixar el país "immers en el caos".