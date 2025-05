L'Índia bombardeja nou presumptes enclavaments terroristes al Pakistan

L'exèrcit de l'Índia ha bombardejat aquest dimarts nou presumptes llocs terroristes situats a territori del Pakistan i a zones frontereres del Caixmir administrades per aquest país, segons ha informat el govern indi. Els atacs s'han fet amb míssils en el marc de l'anomenada operació Sindoor, i són la resposta a l'atemptat contra turistes que hi va haver també al Caixmir el mes passat on van morir desenes de persones, un succés que ha deteriorat de manera considerable les relacions entre ambdós països. L'exèrcit indi ha assegurat en un comunicat que la seva acció ha estat "enfocada, mesurada i de natura no escaladora", tot subratllant que no s'ha atacat cap complex militar pakistanès.