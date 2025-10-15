L'OTAN lloa Trump malgrat les amenaces a Espanya

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha lloat la figura del president dels Estats Units, Donald Trump, malgrat l'amenaça d'expulsar Espanya de l'aliança atlàntica. En la roda de premsa posterior a la reunió de ministres de Defensa celebrada aquest dimecres a Brussel·les, el dirigent neerlandès ha reivindicat "l'extrema importància" que va tenir el mandatari estatunidenc per tal que la cimera de la Haia -on els aliats es van comprometre a invertir un 5% del seu PIB en defensa l'any 2035- fos "tot un èxit". Evitant fer referències a les paraules de Trump, Rutte s'ha limitat a recordar que Espanya, juntament amb la resta d'aliats, ha de complir els objectius de capacitat acordats de forma unànime.
"Sense Trump mai hauríem arribat al compromís del 5%, que inclou una despesa del 3,5% en defensa estrictament militar; si algú pensa que sense Trump com a president dels Estats Units hauríem arribat a aquest punt, crec que és extremadament naïf", ha afegit.
De nou, Rutte ha insistit que els 32 estats de l'aliança han d'arribar als objectius de capacitats per poder dur a terme "totes les accions necessàries per lluitar contra qualsevol adversari que decideixi atacar, sigui Rússia o el terrorisme". Al mateix temps, el líder neerlandès ha posat en valor que el compromís assolit a la Haia equilibra la contribució dins l'aliança entre el Canadà i els estats europeus i els Estats Units.
Per altra banda, el secretari general ha detallat que la iniciativa PURL impulsada des dels Estats Units, consistent en la compra de material militar per part dels aliats europeus al gegant nord-americà per després entregar-lo a Ucraïna, ja compta amb la participació de més de la meitat dels aliats.
La nova dada supera la xifra de sis països que fins ara s'havien sumat a la iniciativa, amb un compromís total de 2.000 milions de dòlars (més de 1.700 milions d'euros). Fins ara Espanya no hi ha participat, tot i que aquest dimecres la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha tancat la porta a fer-ho.
Precisament en el marc de la cimera ministerial d'avui, tant Rutte com el secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, confiaven que més estats se sumessin al projecte PURL (Llista de Requisits Prioritaris per a Ucraïna), incrementant els 2.000 milions de dòlars ja compromesos. D'aquesta manera, l'OTAN s'apropa cada cop més als 3.500 milions de dòlars (més de 3.000 milions d'euros) que espera rebre Ucraïna sota aquest programa.