Merz no aconsegueix els suports necessaris per ser el nou canceller alemany en la primera ronda en un fet inèdit

El líder de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, no ha obtingut els suports necessaris en la primera ronda per esdevenir el nou canceller alemany, un fet que fins ara no s'havia produït i que no estava previst, ja que els conservadors i els socialdemòcrates de l'SPD havien signat un acord de govern de coalició. En una votació celebrada aquest dimarts al Bundestag, Merz ha aconseguit 310 vots a favor, sis per sota la majoria necessària per esdevenir el nou cap de l'executiu alemany, després que sis diputats de l'SPD hagin trencat el pacte entre els dos partits tradicionals per deixar l'extrema dreta d'AfD, la segona força a les darreres eleccions, fora de l'executiu.

Ara, la cambra baixa alemanya disposa d'un màxim de 14 dies per tornar a votar el líder de la CDU o un nou candidat per majoria absoluta en una segona volta. Conservadors i socialdemòcrates sumaven 328 escons, suficients perquè Merz fos canceller, i aquest ja es posicionava com a cap d'un executiu amb voluntat que la veu d'Alemanya "es fes escoltar a Europa i al món". Segons els resultats de la votació, Merz ha obtingut 310 vots a favor, 307 vots en contra i tres abstencions, mentre que un vot ha sigut invàlid i nou diputats estaven absents.

L'inesperat desenllaç de la votació no implica, però, que Merz perdi totes les opcions de ser canceller. Segons indica el reglament, el Bundestag disposa d'un màxim de 14 dies per elegir un candidat en una segona votació, que tant pot tornar a ser el líder de la CDU o una figura alternativa. En aquest cas, també caldria obtenir una majoria absoluta per esdevenir canceller. Si aquesta segona votació fracassés, llavors el Bundestag celebraria una tercera votació, en què Merz es podria tornar a presentar i només necessitaria una majoria simple -més vots a favor que vots en contra- per ser designat oficialment canceller alemany.

A hores d'ara, es desconeix quan se celebraria la segona ronda de votacions, tot i que portaveus de la CDU consultats per la premsa alemanya descarten que tingui lloc aquest mateix dimarts. No obstant això, els mateixos mitjans indiquen que, si una majoria de dos terços del Bundestag ho acorda, la segona volta podria celebrar-se al llarg d'aquesta setmana, fins i tot aquest mateix dimecres.