La intel·ligència alemanya classifica AfD com una organització «extremista» i «contrària a la democràcia»

Els serveis d'intel·ligència d'Alemanya han determinat aquest divendres que Alternativa per a Alemanya (AfD), líder de l'oposició i segona força al Bundestag, és una organització "extremista" d'ultradreta amb objectius "contraris a l'ordre democràtic". L'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució (BfV), l'agència d'intel·ligència del Ministeri de l'Interior alemany, ja havia posat aquesta etiqueta a AfD en alguns estats federats, però ara ho generalitza a tot el país.

Així, el BfV, fundat el 2013, ha resolt que les idees del partit que ha aconseguit 152 escons a les darreres eleccions del febrer de 2025 són "contràries" a l'estat de dret i "violen" el principi de la dignitat humana. "La concepció predominant del partit sobre el poble, basada en l'ètnia i l'ascendència, és incompatible amb l'ordre democràtic liberal", afirma l'agència, que tenia la formació al punt de mira com a "sospitosa" de ser una organització extremista des de feia temps.

L'objectiu de la formació, ha indicat en un comunicat, és "excloure" determinats grups de la població de la participació social en igualtat de condicions. La intel·ligència alemanya ha resolt que això queda acreditat, per exemple, pel fet que AfD considera que els ciutadans alemanys amb antecedents migratoris procedents de països de tradició musulmana no són membres equivalents del poble alemany definit ètnicament pel partit.

Les declaracions i les posicions del partit i dels principals representants de l'AfD "violen el principi de la dignitat humana", han declarat Sinan Selen i Silke Willems, alts càrrecs d'Intel·ligència, que han matisat que aquest punt ha estat "de vital importància" a l'hora de prendre la decisió. Així, dones per bones les conclusions de les oficines regionals del servei d'intel·ligència en estats com Saxònia i Saxònia-Anhalt, que ja havien classificat anteriorment les respectives branques regionals de l'AfD com a moviments d'extrema dreta.