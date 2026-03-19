Mor Umberto Bossi, fundador de la xenòfoba Lliga Nord

Ha mort Umberto Bossi, fundador de la Lliga Nord italiana, als 84 anys, segons ha confirmat Il Corriere della Sera, després d'haver estat ingressat dimecres en un hospital de Varese. Nascut el 1941, Bossi va iniciar la seva trajectòria política a finals dels anys vuitanta i en 1991 va fundar el partit la Lliga Nord, amb què va canalitzar el malestar de moltes regions riques del nord que reclamaven més autonomia fiscal i política, arribant fins i tot a plantejar la independència de la denominada “Padània”.
Al llarg de la seva carrera, va ocupar càrrecs rellevants, com el de ministre en diversos governs de coalició liderats per Silvio Berlusconi, consolidant-se com una peça clau de la dreta italiana.
Bossi va ser durant dècades la veu d’un moviment que defensava els interessos del nord d’Itàlia, sovint amb un discurs provocador i xenòfob emmarcat en la dreta o extrema dreta italiana amb el lema "Els italians primer!".
Feia anys que s'havia retirat progressivament de la primera línia després que en 2017 el condemnaren a dos anys de presó per malversació de fons de la Lliga Nord. Bossi, el seu fill i el tresorer de la Lliga van utilitzar fons de la formació per a despeses privades com a cotxes o la compra d'un títol universitari.