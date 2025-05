Musk abandona el govern de Trump «decebut» per la seva política fiscal

Elon Musk ha anunciat aquest dimecres de manera oficial que deixa de ser un "treballador especial" del govern de Donald Trump i que abandona el càrrec al capdavant d​​el Departament d'Eficiència Governamental (DOGE, per les sigles en anglès). És l'agència de la Casa Blanca encarregada de reduir els costos públics i que ha acomiadat milers de funcionaris, alhora que ha retallat substancialment la despesa en acció exterior.

L'anunci arriba l'endemà que Musk hagi reconegut la seva "decepció" amb el projecte de reforma fiscal de Trump en una entrevista a la cadena de televisió CBS. El magnat va lamentar "l'enorme" projecte de llei de despeses que prepara el govern dels Estats Units, que s'enfronta a una important crisi de deute amb els tipus d'interès més alts del que voldria Trump per culpa de la inflació. El projecte haurà de passar ara pel Senat, després d'aconseguir la seva aprovació a la Cambra de Representants per tan sols un vot de diferència la setmana passada.

"Augmenta el dèficit pressupostari, en comptes de reduir-lo", es va queixar Musk. D'altra banda, el propietari de Tesla, Space X i la xarxa social X ha volgut agrair Trump, a qui va finançar la campanya electoral, l'oportunitat de "reduir la despesa malgastadora", tal com ha expressat en un missatge a X en què ha assegurat que DOGE s'enfortirà amb el temps.

Fonts de l'Administració Trump citades per CBS han confirmat que la sortida de Musk de la Casa Blanca ja s'ha fet efectiva. Després que el president republicà i el magnat sud-africà fessin gala d'una gran sintonia amb la tornada de Trump a la Casa Blanca, a poc a poc Musk s'ha anat apartant ja no només de la primera línia política, sinó també del seu treball al capdavant del molt qüestionat DOGE. Ja a l'abril, davant d'una pronunciada caiguda de més del 71% dels beneficis de la seva empresa Tesla, Musk va anunciar que en limitaria la tasca com a assessor del Govern.

La Casa Blanca rep la baixa de Musk el dia que el Tribunal de Comerç Internacional dels Estats Units ha ordenat suspendre de manera immediata la majoria d'aranzels globals implementats per Trump. El tribunal federal considera que la Casa Blanca va excedir la seva autoritat legal quan va ordenar les barreres comercials, ja que ho va fer amb un mecanisme d'emergència per esquivar el congrés, però no existia un motiu que ho justifiqués. Per això, els ha prohibit amb una ordre judicial permanent que el govern estatunidenc recorrerà.