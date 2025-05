Un tribunal dels Estats Units declara il·legals i suspèn els aranzels de Trump

El Tribunal de Comerç Internacional dels Estats Units ha ordenat suspendre de manera immediata la majoria d'aranzels globals implementats pel president, Donald Trump, perquè són "inconstitucionals". El tribunal federal considera que la Casa Blanca va excedir la seva autoritat legal quan va ordenar les barreres comercials, ja que ho va fer amb un mecanisme d'emergència per esquivar el congrés, però no existia un motiu que ho justifiqués.

"Tot el sistema d'aranzels del Dia de l'Alliberament i altres aranzels de la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional del 1977 (IEEPA) és il·legal i està prohibit per una ordre judicial permanent", recull l'escrit, que el govern dels Estats Units ha titllat de "cop d'estat judicial" i ja ha anunciat que recorrerà. Sigui com sigui, els aranzels del 30% sobre la Xina, els del 25% sobre alguns béns procedents de Mèxic i Canadà, i els aranzels globals del 10% han quedat pausats aquest mateix dimecres, la qual cosa ja ha fet que les borses asiàtiques es disparin.

La cort ha pres aquesta decisió al·legant que no interpreta que la IEEPA - la llei que ha fet servir Trump per justificar la seva política aranzelària- confereixi l'autoritat il·limitada de saltar-se el congrés dels EUA per aplicar mesures comercials. Això explica que la paralització no afecti les taxes del 25 per automòbils, acer i alumini, ja que estan subjectes a la Llei d'Expansió Comercial.

Amb tot, el dictamen respon a una demanda interposada pel centre independent Liberty Justice Center en representació de cinc empreses que al·legaven haver estat greument perjudicades pels aranzels. La Casa Blanca ha assegurat que apel·larà la sentència i defensa la seva necessitat perquè els dèficits comercials dels Estats Units amb altres països han "creat una emergència nacional que ha delmat les comunitats nord-americanes", segons ha assenyalat el portaveu Kush Desai.

"No els correspon a jutges no electes decidir com abordar adequadament una emergència nacional", ha reblat Desai. Tanmateix, ha subratllat en un comunicat recollit per la cadena de televisió nord-americana CNN que Trump es va comprometre a prioritzar els EUA i l'Administració està compromesa a utilitzar tots els recursos del poder executiu per abordar aquesta crisi.