Barcelona i Kobe consoliden l'aliança dels superordinadors: «Aquí es decideix part del futur»

KOBE (JAPÓ) | Barcelona i Kobe consoliden l'aliança dels seus superordinadors, amb una ampliació de tres anys més per seguir treballant en projectes conjunts i generant coneixement compartit. La signatura d'aquest acord de col·laboració -que va començar el 2022 sota el mandat de Pere Aragonès- s'ha fet aquest dijous a les instal·lacions de Riken, a Kobe, on hi ha el Fugaku, un dels principals supercomputadors del món. El director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, i el director d'aquest centre, Satochi Matsuoka, han estat els encarregats de signar l'extensió d'aquest conveni, després de visitar les instal·lacions.

"En llocs com aquest es decideix part del futur", ha indicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que encara l'últim del seu viatge al Japó i divendres volarà a Corea, etapa final abans de tornar cap a Barcelona. El president ha volgut destacar que tant el BSC com el Riken són institucions sota el paraigua públic, que es mouen per aquest interès, i no pas per "guanyar diners". "Quan parlem de tecnologia, això és fonamental", ha dit, en un moment que els tecnomilionaris guanyen força arreu del món, amb l'exemple paradigmàtic dels Estats Units. "No volem guanyar diners, sinó crear llocs de treball per a investigadors", ha refermat Valero, que ha alertat que "no es pot deixar en mans de quatre malcriats amb diners el comandament tècnic i polític" d'aquesta tecnologia.

Illa ha celebrat aquests vincles de col·laboració, en aquest cas en l'àmbit de la innovació, una de les prioritats del viatge. Un dels àmbits on la supercomputació és fonamental és precisament en la medicina de precisió. Justament aquest mateix dijous, el president ha iniciat converses amb el Kobe Biomedical Cluster, un dels més importants del món, per signar un acord de col·laboració. En aquesta qüestió, els superordinadors tenen potencialitat per preveure si una persona pot patir un ictus o també en la investigació sobre el càncer. Uns dels principals reptes d'aquesta tecnologia és fer un "bessó digital" del cos humà.

"Això ajudaria la medicina d'una manera espectacular", ha indicat Valero. S'hi està treballant, però no és senzill i no s'aconseguirà a curt termini. Tot i això, hi ha hagut avenços. S'ha pogut generar un cor i un sistema circulatori, que permet fer preparacions. També s'ha avançat en la influència dels gens en el càncer i els experts reconeixen que hi ha camí per recórrer. En aquest sentit, aliances com la dels BSC i Riken són fonamentals, així com amb altres institucions d'arreu del món. Amb qui més es col·labora en aquest àmbit és amb els Estats Units, que són punters malgrat les polítiques de Donald Trump, que posen la ciència i els investigadors al punt de mira.

Més enllà de la medicina, altres àmbits d'actuació on la supercomputació és important és en la prevenció dels desastres naturals. Aquí, el Fugaku és un dels més rellevants, perquè el Japó és un país avesat a aquests fenòmens. El BSC, per la seva banda, té convenis de col·laboració amb la Unitat Militar d'Emergències (UME) per fer un gran projecte de simulació de desastres naturals a Espanya, per poder preveure possibles tsunamis. "Amb aquestes màquines la gent pot somiar, tenen una potència de càlcul que qualsevol idea es pot comprovar si és correcte o no", ha afegit Valero. Com a detall, el president Illa, que tenia una visita després de la signatura, ha volgut quedar-se a l'auditori per escoltar l'explicació del director del BSC, abans de desplaçar-se al següent punt de la seva agenda.